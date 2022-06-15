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Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcu Ensar Brahic'le sözleşme imzaladı

AA - Emrah Altunkaya - Spor
Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcu Ensar Brahic'le sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında yetişen genç futbolcu Ensar Brahic'i kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında yetişen genç futbolcu Ensar Brahic'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, serbest statüde bulunan 18 yaşındaki futbolcu ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ensar Brahic'in yeni sezonda kulübün 19 yaş altı takımında forma giyeceği aktarıldı.

AA / Emrah Altunkaya - Spor

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