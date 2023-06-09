Fatih Terim ve Marco Materazzi, deprem bölgesindeki çocuklar için 'Umut Sahaları' projesini tanıttı

UEFA Foundation iş birliğinde gerçekleştirilen 'Umut Sahaları' projesinin tanıtımı Etiler'de yapıldı. Fatih Terim, projenin çocukların rehabilite olması için büyük bir etken olacağını belirtti.

UEFA Foundation iş birliğinde deprem bölgesindeki çocuklar için hayata geçirilecek "Umut Sahaları" projesinin tanıtımı Etiler'de bir sahada yapıldı. Düzenlenen tanıtım toplantısına UEFA elçisi Marco Materazzi, UEFA Umut Elçisi Barış Telli ve teknik direktör Fatih Terim ve eski futbolcu Selçuk İnan katıldı. "Umut Sahaları" projesi ile doğal afetten etkilenen çocuklar için güvenli oyun alanları yaratılarak, çocukların zihinsel ve fiziksel refahlarını desteklenirken, akran bağları da kuvvetlendirilecek.

Gerçekleştirilen toplantının ardından teknik direktör Fatih Terim'in yönettiği maçta İtalyan futbolcu Marco Materazzi ile UEFA Umut Elçisi Barış Telli sahaya çıkarak çocuklarla mücadele etti.