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Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davası başladı

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6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Ahmet Kara, cezaevindeki arıza nedeniyle duruşmaya katılamadı. Mahkeme duruşmayı erteledi.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin arızalanması nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Müşteki ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: AA / Güncel

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