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TBB'nin BTK'ya yaptığı bilgi edinme başvurusu mahkeme tarafından haklı bulundu

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Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 6 Şubat depremlerinde, enkaz altındaki vatandaşların cep telefonları üzerinden seslerini duyurmaya çalışırken uygulanan 'bant daraltma' kararına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen 'yetersiz yanıta' ilişkin yaptığı itirazı mahkeme haklı buldu.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 6 Şubat depremlerinde, enkaz altındaki vatandaşların cep telefonları üzerinden seslerini duyurmaya çalışırken uygulanan "bant daraltma" kararına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen "yetersiz yanıta" ilişkin yaptığı itirazı mahkeme haklı buldu.

TBB, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında enkaz altındaki vatandaşların cep telefonları üzerinden seslerini duyurmaya çalışırken uygulanan "bant daraltma" kararına ilişkin BTK'ya bilgi edinme başvurusu yapmıştı.

TBB, başvuruya gelen yetersiz cevap üzerine BEDK tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin "kurum içi düzenlemeler" kapsamında olduğu gerekçesiyle verilen itirazın reddi kararına karşı 3 Temmuz 2023 tarihinde idari yargıya başvurmuştu. TBB'nin açtığıl dava mahkemece haklı bulundu.

Mahkeme, "Bilgi edinmenin herkes için bir hak, bilgi vermenin ise bütün kamu kurum ve kuruluşları için kanuni bir yükümlülük olduğu, kurum ve kuruluşların bu yükümlülüklerini yerine getirirken kanunun istisna saydığı durumları gözetmesi gerekmekte ise de, davacının talebinin, kurumun elinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelerden olduğu, dolayısıyla 4982 sayılı Kanunun 7'nci maddesi kapsamında kabul edilebilecek bilgi veya belgelere yönelik bir bilgi edinme talebi niteliğinde olduğu, aynı Kanunun dördüncü bölümünde Bilgi Edinme Hakkının Sınırları başlığı altında istisna olarak belirtilen bilgi ve belgelere de yönelik olmadığı anlaşıldığından" iptal kararı verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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