Üye Girişi
Haberler

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde güçlendirme çalışmaları tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar aldıktan sonra güçlendirme çalışmalarına başlanan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin çalışmaları tamamlanan bir bölümü hasta kabulüne başladı.

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar aldıktan sonra güçlendirme çalışmalarına başlanan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin çalışmaları tamamlanan bir bölümü hasta kabulüne başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, güçlendirme işlemleri devam eden hastanenin poliklinik blokunun bir bölümünde çalışmalar tamamlandı.

Güçlendirilen bölümde hasta kabulüne başlandı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, havalandırma, mekanik, santral ve elektrik sistemlerinin demontaj edildiği ve inşaat kırım işlerinin yapıldığı B blok güçlendirme çalışmalarını yerinde denetledi.

Poliklinik blokunun bir bölümünün taşınma işlemlerinin sona ermesiyle nisan ayı sonu itibarıyla hasta kabulüne başlandığını belirten Tuncel, tüm iç mimari düzenlemelerinin mayıs ayı sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. ???????

Kaynak: AA / Sağlık

Çukurova Üniversitesi Kahramanmaraş Adana Deprem Sağlık Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title