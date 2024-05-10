Adaklı Kaymakamı Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki Onarım Çalışmalarını İnceledi

Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki onarım çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeldeğirmeni köyünde bulunan, kültür varlığı özelliği taşıdığı için tescillenen Türkiye'deki tek yedigen türbe olma özelliğini taşıyan Şeyh Hacı Yusuf Harputi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kaymakam Çelik, depremler sonucu ağır hasar alan türbedeki onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Çelik, türbenin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.