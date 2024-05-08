Pasifik'teki Vanuatu'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Vanuatu'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Luganville bölgesinin 99 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Luganville bölgesinin 99 kilometre kuzeydoğu açıkları olduğunu bildirdi.
Deprem, yerin 12,5 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.