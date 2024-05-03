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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi olarak belirlendi ve 8,77 kilometre derinlikte gerçekleşti. Elazığ Valisi Ömer Toraman ise herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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