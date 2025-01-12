Fatih Terim, transferde Galatasaray'a rakip oldu

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen eski futbolcusu Mario Lemina'ya talip oldu.

HOCASIYLA KAVGA ETTİ, AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Tecrübeli orta saha, Wolverhampton'ın kaptanlığını yaparken hocası Garry O'Neil'ın üstüne yürüyünce kadro dışı kalmıştı. 3 hafta kadar bireysel çalışan ve takımın başına Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira geldikten sonra sahalara dönen Lemina, ara transfer döneminde ayrılık hazırlığı yapıyor.

SARA'NIN SAKATLIĞI UYARI OLDU

Sezon sonunda sözleşmesi de bitecek olan Lemina, özellikle Gabriel Sara'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı-kırmızılılar, uygun bir bonservis bedeliyle daha önce de formasını giyen 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

TRANSFERDE RAKİP FATİH TERİM

Öte yandan ayrılmayan hazırlanan Gabonlu orta saha, transferinde Galatasaray ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Suudi Arabistan takımlarının da gündeminde olan Mario Lemina'nın adı Galatasaray'dan hocası olan Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile anılıyor.

LEMINA'NIN GALATASARAY RAKAMLARI

2017'de 17 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'tan Southampton'a transfer olan Mario Lemina, 2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve 28 maçta 1 gollük katkı vermişti. Daha sonra Fulham ve Nice formaları giyen Lemina, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da 3 sezonunu geçiriyor.