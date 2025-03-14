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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Orubah'ı 6-0 yendi

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Orubah'ı 6-0 yendi
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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Al Orubah'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla yenilmezlik serisi 5 maça çıkan Terim'in takımı, puanını 43 yaptı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahasında Al Orubah ile karşı karşıya geldi. Al Shabab, maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU

Al Shabab, 16. dakikada Abderazak Hamdallah ve 34. dakikada Cristian Guanca'nın attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda hız kesmeyen Al Shabab, 52. dakikada Giacomo Bonaventura, 59. dakikada penaltıdan Abderazak Hamdallah, 69. dakikada Wesley Hoedt'in ve 82. dakikada Abderazak Hamdallah'ın penaltı golleriyle maçı 6-0 kazandı.

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Orubah'ı 6-0 yendi

5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bu sonucun ardından Al Shabab, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 43'e yükseltti. Al Orubah ise 26 puanda kaldı. Ligin bir sondaki haftasında Al Shabab, Al Wahda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Al Orubah, Al Akhdoud'u konuk edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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