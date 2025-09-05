Fatih Tekke: Türkiye'nin en iyi kalecisini kaybettik ama Trabzonspor yolundan uzaklaşacak değil

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır'ın ayrılığına ilişkin, " Türkiye'nin en iyi kalecisini kaybettik ama Trabzonspor herhangi bir oyuncu, herhangi birinin gitmesiyle hedeflerinden, yolundan veya kimliğinden uzaklaşacak değil" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uğurcan Çakır'ın transferi, transfer gündemi, sakatlıklar ve istifa iddialarına dair açıklamalarda bulunan Tekke, Uğurcan Çakır'ın ayrılmasına ilişkin soruya, "Uğurcan'ımızın yaptığı açıklama çok net, herkesin anlayabileceği, sürecin tam net bir şekilde anlatan bir açıklamaydı. Benim de yaşadığım 6 aylık bir süreçte hemen hemen aynı şeyler geçerli. Dolayısıyla tabii Uğurcan Trabzonspor için çok önemli bir değer. Çok iyi bir kaleci. Bence Türkiye'nin en iyi kalecisi. Fakat burada oyuncunun isteği, gitme arzusu bu transferi yaptığı açıklamada olduğu gibi belirledi. Bazen bu tip şeyler futbolun içerisinde olabiliyor. Burada sadece Trabzonspor'la değil, futboldan biraz anlayan, Uğurcan gibi bir performans veren bir kaleci, bir oyuncuyu kimsenin bırakma isteği olması mümkün değil. Bu normal akıl dışında bir hareket olurdu. Ama açıklamada olduğu gibi, eski kaptanımızın açıklama yaptığı gibi süreç yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler kendince belirleme isteği bu transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor herhangi bir oyuncu, herhangi birinin gitmesiyle hedeflerinden, yolundan veya kimliğinden uzaklaşacak değil. Dolayısıyla evet gücümüzü, bence en iyi oyuncumuzu kaybettik ama oyuncularıma geldiğimden beri söylediğim bir şey var; 'Düşeceğiz ama tekrar kalkacağız'. Dolayısıyla beklediğim o ilk periyot, hatırlayın ilk dört hafta çok zor geçecek demiştim ki geçti ama bence gayet iyi iş gördük. İkinci periyot daha rahat olur dedim ama maalesef sadece Uğurcan değil, Tony sakatlanmasıyla 2-3 ay yok, bence en az bu kadar önemli olan Pina'nın sakatlanması, bunun üstüne Felipe'nin sakatlanması. Böyle bir nasibimiz oldu ama biz devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'FATİH TEKKE BURAYA TARAFTARIN İSTEĞİYLE GELMİŞTİR'

Tekke, Uğurcan Çakır'ın transfer sürecinde kendisinin istifa edeceğini açıkladığı yönündeki haberlere de, "Valla önce sosyal medyayla ilgilenmediğim için Rabbime şükür ediyorum. İkincisi ben şu yapacağım konuşmayı yanılmıyorsam herhalde onuncu kez tekrar ediyorum ama tekrar etmemde fayda var. Çünkü anlaşılmıyor. Fatih Tekke ve ekibi buraya taraftarımızın isteğiyle gelmiştir. ve belki son yılların en zor döneminde, kaoslu döneminde gelmiştir. Taraftarımız nasıl gel dediyse bugün gönüllü olarak 7/24 çalışan biz ve ekibimiz bugün taraftarımızın istemediği anda tekrar buradan gidecektir. Bu yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir, 100 gün sonra da olur. Ben umuyorum ki inşallah 10 yıl olur ama bu çok gerçek gibi gözükmüyor. Dolayısıyla benim Trabzonspor'dan istifa edeceğim gibi bir durum söz konusu değil. Biz burada varımızda, yolumuzda gönüllü, aynı taraftarlarımızın baktığı şekilde işimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ERNEST MUCI OLUMLU YÖNDE'

Bordo-mavili takımın transferde gündemindeki isimlerine ilişkin Tekke, "Başakşehir'in kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muçi ikisi de ilgilendiğimiz oyuncular oldu. Fakat özellikle kaleci tarafı maddi koşullar bizim istediğimiz şekilde oluşmadığı için şu an askıda. Diğer Muçi'nin mevzusu aslında çok çabuk oldu. Dün akşam ismi geldi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Mutlu olmaya zaman ve oynayıp özgüvene ihtiyacı olan çok yetenekli bir oyuncu. Şu an görüşmeler devam ediyor. Yani açıkçası beklentim olumlu olması yönünde umarım olur" dedi.

'BUNLAR BU İŞİN İÇERİSİNDE VAR'

Tecrübeli teknik adam, Uğurcan Çakır ile transfer sürecinde görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soruya, "Çok detaya gerek yok ama Uğurcan'la bir görüşmem oldu bir gün öncesinden. Totalde Uğurcan meselesiyle ilgili şunu söyleyebilirim ki, bunu burada kapatmamız lazım bence. Uğurcan'ın yaptığı açıklama bütün her şeyi zaten net açıklıyor. Ben de futbolculuğumda ayrılmak durumunda kalmıştım hatırlayın. Birçok oyuncu gitti. Bizim sevgimiz, kızgınlığımız çok eşit derecede. Ne kadar severseniz bazen hata yaptığını düşündüğünüzde daha fazla kızıyorsunuz. Bunlar bu işin içerisinde var. Bu işin doğasında var ama neticesinde bazen sizin elinizde olmayan kararlar da olabiliyor. Bunlarla da devam etmek zorundasınız" şeklinde yanıt verdi.

'ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bordo-mavili takımdaki kaleci arayışının sürdüğünü ifade eden Tekke, "Şimdi 3 tane genç oyuncumuz var; Onuralp, Ahmet ve Erol. Bunlardan özellikle Onuralp ile ilgili daha yeni başladı. Şimdi ilk düşündüğüm şey Fenerbahçe maçında kalede kimin olacağı. Herkesin de malumu. Onuralp'in bir sakatlığı var. İnşallah o maça kadar iyi hale gelir. Bu üçünden biri eğer kaleci alamazsak ki benim görüşümü de söyleyeyim. Eğer alabiliyorsak bir senemizi, bu süreci bu dönüşümde bu kabuk değişiminde bu gençlilere abilik yapabilecek, onlara bir şeyler öğretebilecek, deneyiminden bir şeyler aktarabilecek, alabiliyorsak uygunluğu varsa maddi olarak bir yıl kiralık bir kaleci olabilir. Aksi takdirde maalesef istediğimiz koşullarda Türk kaleci bulamıyoruz. Yabancı sayısından dolayı bir sıkıntımız var. ve orada da çok iyi kaleci bulduğunuz dediğinizde zaten çok ciddi rakamlar oluyor. Ama araştırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kalecilerimiz" şeklinde konuştu.

'ALTERNATİFLERİMİZ ÇOK YOK'

Takımdaki sakat oyuncuların durumuna da değinen Tekke, "Şimdi Pina'nın sakat olması tabii bizim için çok büyük bir eksi. Çünkü bana göre belki dört haftanın en ritmini yakalayan oyuncusuydu. Hem savunmada hem ucunda bize çok ciddi güç katıyordu. Umarım da bir an önce aramıza döner ama şu an öyle Fenerbahçe'ye yetişeceği gibi gözükmüyor. Şimdi burada alternatiflerimiz çok yok açıkçası. Sol bek Arif var. Mustafa var. Sağ bek de alternatif olarak kullanacağınız oyuncu. Mustafa'yı aynı maçtaki yaptığımız gibi. Mustafa, Arif olabilir. Belki üçte oynayabiliriz. Üç stoper ile belki kanat bek farklı kullanabiliriz. Onu şu an yavaş yavaş belirleyeceğiz" dedi.

'YENİ KAPTAN KONUSUNDA HENÜZ KARAR VERMİŞ DEĞİLİZ'

Tekke, bordo-mavili takımda yeni kaptanın kim olacağına ilişkin de henüz karar verilmediğini söyledi. Tekke, "Şimdi bu süreç milli takım arasına rastladığı için yönetim kurulumuzda bu konuyu da konuşacağız. Daha henüz konuşmuş değiliz. Hatta ben bunu bu ara düşünüyorum. Başkanımıza da paylaşacağım bazı isimler olacak. Şu an henüz karar vermiş değiliz o konuda" diye konuştu.

'TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Tekke transfer çalışmalarında arayışlarının sürdüğünü vurgulayarak, "Ama beklentimiz olan var. Araştırdığımız var. Şunu da söyleyeyim onun da bilginiz olsun. İnanın artık Avrupa'da transfer sezonu kapandığı için gelebilecek oyuncular da belli. İsimler de belli artık tükendi. Çok az oyuncu gelmeye başladı. Biz bu arada bu kadar sıkıntının içerisinde yine oyuncu bakıyoruz her mevkide. Bahsedilen oyuncular istediğimiz düzeyde değilse aynı şu ana kadar yaptığımız gibi ki bunu da söyleyeyim buradan açıkçası. Bunu paylaşmamda hiç sakınca görmüyorum. Çünkü az önce bir şey söyledim. Sosyal medyayla uğraşmadığımız için Allah'a şükrediyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok ciddi, hiç alakası olmayan konularla ilgili hem sorular hem gündem oluşuyor, hem konuşuluyor hiç alakası yok. Biz 7/24 buradayız. İnsanlara yorum yapıyorlar. Yorumların bazıları doğru olabilir ama çoğu bize iletilen yanlış. Bakın ben sahiciliğimi kaybedemem. Ne olursa olsun. Evet sistem sahiciliğini yitirmiş insanlar istiyor ama ben kaybedemem. Detay vermiyorum ama net her şeyi anlatıyorum size. Bugün yaşanan transfer sürecinde bazı oyuncular çok iyi. Kaç lira başkan? 15 milyon. 'Alacağım hocam' diyor. 'Alma' diyorum. Bunu net söylüyorum size" ifadelerini kullandı.

BOUCHOOUARI'NİN SAKATLIK DURUMU

Tekke, yeni transfer Benjamin Bouchouari'nin sakatlığına ilişkin açıklama yaparak, "Yeni aldığımız oyuncu Bouchouari. Bu çocuk arkada omurunda bir kırık var. Yanılmıyorsam stres kırığı var. Bu 3 ay önce olan bir şey. Bu oyuncu bence Trabzonspor eğer böyle bir oyuncu inşallah yani iyi olursa çok heyecanlandıracak bir oyuncu diye düşünüyorum. Zaten sakat olmazsa bizim bu maliyetlere bu şekilde Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil. Bu riski ben aldım. Allah'ım inşallah utandırmaz. Trabzonspor adına aldım. ve bu konuda yani söyleyeyim açık ve net bu risk bana ait. Oyuncumun kendisine de bunu söyledim. O yüzden oyuncumuzu önce belki bir ay belki bir buçuk ay önce sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Sonra inşallah biz de buradaysak inşallah beraber onun performansından yararlanacağız" diye konuştu.