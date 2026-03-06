Fatih Tekke: Büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Taraftarımızın bizden beklediği gerçek Trabzonspor'u göstermek ve özellikle o büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Sami Karaman ve teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili ekibi takip eden basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ardından teknik direktör Fatih Tekke, takımın son durumu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'BÜYÜK MAÇLARDAN BİRİNDE GALİP GELMEYİ ÇOK ARZU EDİYORUZ'

Ligde kritik bir döneme girildiğini vurgulayan Tekke, önlerindeki fikstüre dikkat çekerek "Önümüzdeki 3 maç ve sonrasındaki Galatasaray maçı var. Ama biz maç maç gitmek zorundayız. Her maçta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönen oyuncularımız var, tekrar dönmesini beklediğimiz oyuncular var. Böyle bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Takımdaki emeğe vurgu yapan Tekke, "Totalde herkesin niyeti inanılmaz iyi. Oyuncuların fedakarlığı çok değerli. Biz ne diyorsak hemen hemen hepsini yapmaya çalışıyorlar. Bazen iyi bazen kötü sonuçlar olabilir ama bu süreç sadece hocayla, başkanla ya da yönetimle ilgili değil. Bir yıldır çok ciddi bir emek var ve bunun karşılığını almaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BÜYÜK MAÇLARDAN BİRİNDE GALİP GELMEYİ ÇOK ARZU EDİYORUZ'

Tekke ayrıca büyük maçlara da vurgu yaparak, "Taraftarımızın bizden beklediği gerçek Trabzonspor'u göstermek ve özellikle o büyük maçlardan birinde galip gelmeyi çok arzu ediyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ONUACHU'NUN ROLÜ

Golcü oyuncu Paul Onuachu'nun performansına da değinen Tekke, oyuncunun takım oyunundaki katkısına dikkat çekti. Tekke, "Oyunumuzun daha iyi olmasında Onuachu'nun rolü attığı golden daha önemli bazı şeyler içeriyor. Basit top kayıplarını azaltırsa daha fazla gol fırsatı yakalayacaktır. Ama bu bir takım meselesi. Sadece Onuachu ile olacak bir şey değil" dedi.

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgi veren Tekke, bazı oyuncuların antrenmanlara dönmeye yakın olduğunu söyledi. Tekke, "Yarın Nwaiwu antrenmana katılacak gibi gözüküyor. Tim'in durumu aslında sağlıksal antrenmana çıkmasında sorun yok gibi gözüküyor. Yarın beklentim antrenmana çıkması. Özellikle bu maçta oynaması. Benjamin'in bileğinde ciddi bir darbeyle sıkıntısı var bugün antrenmana çıkamadı. Yarın büyük ihtimalle o da antrenmanda olacak. Lovik ısınırken arka adalesinde bir hissiyatı oldu, onunla başlayamadık. O hissiyat bugün yine devam etti. Yarın onun da durumuna antrenmanda bakacağız. Totalde çok kötü durumda değiliz şu an itibariyle. Ama şu an bizi çok üzecek bir şey gözükmüyor. Okay'ın dizinde bir durumu var. Savic de gripten dolayı bugün antrenmana çıkamadı. Ancak öyle çok absürt bir durum yok şu an" ifadelerini kullandı.

'MUÇİ, AVRUPA'DA BİRÇOK TAKIMDA OYNAYABİLECEK BİR OYUNCU OLABİLİR'

Ernest Muçi'nin performansını değerlendiren Tekke, genç oyuncunun potansiyelinin yüksek olduğunu ancak skora daha fazla etki etmesi gerektiğini söyledi. Muçi'nin Trabzonspor'a geldiği ilk dönemde adaptasyon süreci yaşadığını hatırlatan Tekke, yeni bir ülke, yeni bir takım ve yeni bir teknik ekiple çalışmanın kolay olmadığını belirtti. Muçi'nin çalışma disiplininden memnun olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Antrenmanlarda çok profesyonel, kendine çok iyi bakıyor ve çok çalışıyor. Zorunluluktan bazen onu istediğimiz mevkide oynatamıyoruz. Kenarda oynadığı da oldu, hatta bazı maçlarda 6 numarada kullandığımız da oldu. Ama hangi pozisyonda oynarsa oynasın elinden geleni yapmaya çalışıyor. Koşu mesafeleri ve performans verileri elit seviyede. Ama maçın skoruna daha fazla etki yapmalı. Biraz daha sertleştiğinde Avrupa'da birçok takımda oynayabilecek bir oyuncu olabilir" şeklinde konuştu.

ONANA'DAN MEMNUNUZ

Kaleci Onana'nın performansını da değerlendiren Tekke, oyuncunun hem sahadaki performansından hem de karakterinden memnun olduklarını söyledi. Onana'nın Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiğini hatırlatan Tekke, zaman zaman formsuz maçlar oynasa da genel performansının olumlu olduğunu dile getirdi. Tekke, "Onana bizde kiralık. Bazen iyi oynamadığı maçlar oldu ama iyi oynadığı maçlar da çok oldu. Sadece performans olarak değil, kulübümüzde olmasından dolayı da memnunuz. Karakteri ve pozitifliği çok değerli. Dünyanın en büyük takımlarından birinden gelmiş ve bazı zorluklar yaşamış bir oyuncu. Ama şu anda burada kendini iyi hissediyor ve mutlu görünüyor. Geleceğiyle ilgili kararı o verecek. Futbolda bazen bir maçta bile çok şey değişebilir. Ama şu anda gördüğümüz tablo, burada mutlu olduğu yönünde" diye konuştu

KAFKAS: TAKIM İÇİNDEKİ ENERJİ ÇOK OLUMLU BİR TABLO ORTAYA ÇIKARDI

Şampiyonluğun bir süreç olduğuna dikkat çeken Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "İnsanların duymak istediği kelime şampiyonluk. Ama şampiyonluk bir projedir. Fatih hocamızla ilk bir araya geldiğimiz günden itibaren eksiklerimizi, doğru ve yanlış hamlelerimizi masaya yatırarak bir süreç başlattık. Bu nedenle hocamızla 3-4 yıllık bir plan yaptık. Bu plan aslında beklediğimizden daha hızlı sonuç vermeye başladı" dedi. Takım içindeki enerjiye de değinen Kafkas, "Hocamızın jenerasyona yakın bir teknik direktör olması, idman performansı ve takım içindeki enerji çok olumlu bir tablo ortaya çıkardı. Bu da sahadaki sonuçlara yansımaya başladı" diye konuştu.

'ONANA'NIN HEDEFİ İNGİLTERE VEYA AVRUPA'

Onana transferiyle ilgili de konuşan Kafkas, "Onana'yı kiraladığımız dönemde kulübünden gelen satın alma bedeli 45-50 milyon Euro'ydu. Trabzonspor'un gerçekleri doğrultusunda başkanımız bunu açıkça ifade etti. Bunun oyuncuyu etkilediğini düşünmüyorum. Onana'nın hedefi İngiltere'de ya da Avrupa'da kariyerine devam etmek. Şartlar değişebilir, futbolda her şey iki maçta bile değişebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı