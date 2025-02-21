Canlı anlatım! 39. saniyede gol geldi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Mücadelede 1-0 ev sahibi takım önde.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kara kartal, Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor. Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam.

Beşiktaş : Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.

CANLI ANLATIM

1' GOOOLLL! Eyüpspor 1-0 Beşiktaş (Tayfur Bingöl)

1' İlk düdük çaldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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