Haberler ›› Spor ›› EY Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

EY Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Pendikspor ile karşılaşacak EY Sivasspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ve taktik çalışmalarının ardından takım İstanbul'a hareket etti.