EY Sivasspor, Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Pendikspor ile karşılaşacak EY Sivasspor, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ve taktik çalışmalarının ardından takım İstanbul'a hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Pendikspor ile karşılaşacak EY Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar bugün havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek.
Pendikspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Turgut Doman görev yapacak. - SİVAS