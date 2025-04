Evra Alıcı Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcu Evra Alıcı, Kastamonu Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında altın madalyanın sahibi olan Kastamonulu sporcu Evra Alıcı, Kastamonu Havalimanı memleketi Kastamonu'ya döndü. Alıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Kastamonu Havalimanı Müdürü Taylan Öncel, annesi Öznur Bodur, Taekwondo Milli Antrenörü İsmail Arıkan ile sporcu arkadaşları tarafından Kastamonu Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında altın madalyanın sahibi olan Evra Alıcı ile diğer sporcuları başarılarından ötürü tebrik ederek çiçek takdim etti.

Gururlandıklarını ifade eden Kuşçu, "Kastamonu'da yetişmiş başarılı bir sporcumuz. Kastamonu'nun öz evladı. Taekwondoda olimpik bir branşta başarı elde etti. Kendisini tebrik ediyoruz. Antrenörünü ve ailesini tebrik ediyoruz, inşallah nice başarılar elde eder, nice şampiyonluklar kazanır. Burada şampiyon aday sporcularımızda bulunuyor. Onlarda başarılı olan sporcu kızımızı örnek alarak inşallah kendileri rol model görerek aynı başarılara imza atarlar" dedi.

Evra Alıcı: "Hedefim, daha çok çalışıp başarılarıma yenilerini eklemek istiyorum"

Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında gençler kategorisinde aldın madalyaya uzanan 17 yaşındaki başarılı sporcu Evra Alıcı da, "Çok mutluyum, uluslararası bir şampiyonada başarı elde ettim. Üç defa büyük şampiyonaya katıldım. Üçünde de başarılı oldum. Başarılı olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bundan sonra devamını da getireceğime inanıyorum. Bunun içinde çalışmalarımı sürdüreceğim. Şu anda iki maç daha bulunuyor. Gençler Avrupa ve ümitler Avrupa şampiyonalarında daha fazla çalışıp elde ettiğimiz başarıyla yetinmeyip başarıma bir yenisi daha katacağım. Bu yüzden daha fazla çalışacağım. Şampiyona öncesinde heyecanlıydım. Kazanacağıma da inanıyordum, çünkü çok çalışmıştım, çok fazla emek verdim. Emeklerimin de karşılığını alacağıma inanıyordum" şeklinde konuştu.

İsmail Arıkan: "Birlik ve beraberlik oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz bir başarı yoktur"

Taekwondo Milli Antrenörü İsmail Arıkan ise, "Elde etmiş olduğumuz bu başarı Kastamonu tarihinde bir ilktir. Yaş gurubu olarak bir ilktir. Sporcumuz son üç maçtır Türkiye adına katıldığı uluslararası şampiyonalarda başarılı oldu. En son Avrupa Kulüpler Şampiyonasında da şampiyon oldu. Şu anda da Gençler Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Bununla birlikte Ümitler Avrupa Şampiyonasına, yani U17 dediğimiz yaş gurubuna da kota alarak o şampiyonaya da katılmaya hak kazandı. Tabii ki mutluyuz, sonuçta emek veriyoruz. Yaz kış, gece gündüz ciddi emekler veriyoruz. Kendisinin emekleri var, ailesinin emekleri var, bizlerin destekleri var. Bununla birlikte kurumumuzdaki fizyoterapist arkadaşımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun gece gündüz kızımızın her türlü sakatlığında kendileri ilgilendiler. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sami Kuşcu'ya teşekkür ediyoruz, ilgi ve alakasından ötürü. Bu karşılama bile bizler için ilk oldu" ifadelerini kullandı.

Öznur Bodur: "Kızımla her zaman gurur duyuyorum, başarılar diliyorum"

Evra Alıcı'nın annesi Öznur Bodur da, "Kızım ile gurur duyuyorum her zaman olduğu gibi, bundan sonrada başarılarının devamını diliyorum. Başta hocası olmak üzere emekleri geçen herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Her zaman çalıştı, hafta sonları çalıştı. Hiç evde durmadı, okulunu da ihmal etmedi. Hem antrenmanlarını hem de okulunu ikisini bir arada götürmeye çalıştı. Kızımla her zaman gurur duyuyorum, bundan sonradaki maçlarında da başarılar diliyorum" dedi.

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu da Evra Alıcı'yı ve diğer sporcuları tebrik ederek başarılarının devanını diledi.

Turnuvaya Türkiye'den 23 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 43 sporcu katıldı. Türk sporcular şampiyonada 6 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. - KASTAMONU