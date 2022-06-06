Evlendiklerinde hiç paraları yoktu! Marcao ve eşinin hayali doğum gününde gerçek oldu - Haberler

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Evlendiklerinde hiç paraları yoktu! Marcao ve eşinin hayali doğum gününde gerçek oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray'ın yıldız savunmacı Marcao, eşi ile nikah tazeledi. Evlendiklerinde maddi imkanlardan dolayı düğün yapamayan Brezilyalı oyuncu, doğum gününde eşi ile olan bu hayalini gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Marcao doğum gününü çok farklı bir şekilde kutladı. Evlendikleri zaman maddi imkanlardan dolayı düğün yapamayan Brezilyalı çift dün akşam nikah tazeledi. Aynı zamanda Marcao'nun doğum günü de kutlandı.

İşte Brezilyalı çiftin düğününden fotoğraflar:

Evlendiklerinde hiç paraları yoktu! Marcao ve eşinin hayali doğum gününde gerçek oldu

Evlendiklerinde hiç paraları yoktu! Marcao ve eşinin hayali doğum gününde gerçek oldu

GALATASARAY TARAFTARININ SEVGİSİNİ KAZANDI

Marcao'nun eşi Pan Teixeria, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla taraftarın ilgisini çekmişti. Özellikle Marcao'nun kadro dışı kaldığı dönemde affedilmesiyle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Marcao Spor Haberler

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