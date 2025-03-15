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EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı! Başrolde Ergin Ataman var

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Ergin Ataman'ın Panathinaikos, EuroLeague'de Olympiakos'a 76-74 yenildi. Ataman'ın karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştiren sözlerine kırmızı-beyazlıların koçu Bartzokas'tan "Ona göre biz hep hakemle kazanıyoruz. Kazandığımız maçların ardından hakem konuşmadığını hatırlamıyorum" çıkışı geldi. Ergin Ataman da yazılı açıklamayla Yunan koça çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Turkish Airlines EuroLeague'deki Yunanistan derbisinde Olympiakos, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u 76-74 mağlup ederek 6'sı üst üste olmak üzere 22. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar, normal sezonun bitimine 5 hafta kala ilk 6'da yer alacak takımların doğrudan yükseleceği play-off'a adını yazdırmayı başarırken, karşılaşmanın ardından Atamam ile Olympiakos koçu Giorgos Bartzokas arasında açıklamalar üzerinden gerginlik yaşadı.

ERGİN ATAMAN HAKEME SALLADI

Maçın sonunda hakem kararlarını eleştiren Panathinaikos koçu Ergin Ataman, "EuroLeague TV'deki yorumcular bile topun McKissic'den çıktığını söyledi. Sonrasında Moustapha Fall, 4-5 adım ile steps yaptı. Maçı tek top ile kaybettik ve benim için bu 2 kararı anlamak çok zor çünkü 3 tane tecrübeli hakem vardı" dedi.

EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay! Başrolde Ergin Ataman var

BARTZOKAS: ATAMAN'IN HAKEM KONUŞMADIĞINI HATIRLAMIYORUM

Bu açıklamaların üzerine konuşan Olympiakos koçu Giorgos Bartzokas ise, "Ataman kaybettiği her maçtan sonra bunu yapıyor. Ona göre biz hep hakemle kazanıyoruz. Kazandığımız maçların ardından hakem konuşmadığını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay! Başrolde Ergin Ataman var

ATAMAN'DAN OLAY YANIT: KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞINI İKİMİZ DE BİLİYORUZ

Ergin Ataman ise Bartzokas'ın bu sözleri üzerine kendi Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ataman, paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Değerli arkadaşım Bartzokas,

Dünkü galibiyetiniz için sizi tebrik ederim. Ancak sezonun geri kalanı boyunca, basın toplantıları sırasında lütfen benim yorumlarıma dayanarak değerlendirme yapmaktan kaçının. Bir değerlendirme yapmak istiyorsanız, bunu kendi takımınız hakkında yapabilirsiniz.

Sadece bir ay önce, Kupa finalinden sonra, kimse elimi sıkmak yerine hakemlere öfkeyle yöneldiğinizi unutmadı.

Şimdi gerçek şeylerden konuşalım. Maçın sonunda Fall'un attığı basket yürümeydi ya da değil miydi? Dürüst olun. EuroLeague'in bana ceza verme ihtimali konusunda endişelenmeyin. Buna alışığım. Bu sefer, bırakın fatura bana çıksın.

Biliyorum gerginsin. Fakat bu sana yardımcı olmayacak. Sezonun nasıl biteceğini ve kimin şampiyon olacağını hepimiz biliyoruz. Ve sen de bunu biliyorsun."

EuroLeague'deki Yunan derbisi sonrası olay çıktı! Başrolde Ergin Ataman var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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