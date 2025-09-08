EuroBasket 2025'te Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan son 16 turu maçlarının ardından Türkiye, Almanya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Gürcistan, Slovenya ve Yunanistan, adını çeyrek finale yazdırdı.

İsveç, Portekiz, Letonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Fransa, İtalya ve İsrail ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

EuroBasket 2025'te son 16 turunda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-İsveç: 85-79

Almanya-Portekiz: 85-58

Litvanya-Letonya: 88-79

Sırbistan-Finlandiya: 86-92

Polonya-Bosna Hersek: 80-72

Fransa-Gürcistan: 70-80

İtalya-Slovenya: 77-84

Yunanistan-İsrail: 84-79

Çeyrek final maç programı

2025 Avrupa Şampiyonası'nda 9-10 Eylül'de yapılacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

9 Eylül Salı:

17.00 Türkiye-Polonya

21.00 Litvanya-Yunanistan

10 Eylül Çarşamba:

17.00 Finlandiya-Gürcistan

21.00 Almanya-Slovenya