EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nun ikinci maçında Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan müsabakada turnuvanın ilk sürprizine imza atan Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Maçın 7. dakikasında Belçikalı Doku'nun pas hatasını değerlendiren Slovakya, Ivan Schranz'ın golüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti ve müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

LUKAKU'NUN 2 GOLÜ SAYILMADI

Maçta baştan sonra üstün olan taraf Belçika, Slovakya kalesini ablukaya alsa da bulduğu gol pozisyonlarında savunmayı aşamadı. Belçika'nın 57. dakikada Romelu Lukaku ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 86. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Lukaku'nun bu golü de takım arkadaşı Lois Openda'nın golden önce elle oynaması nedeniyle sayılmadı. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf Slovakya oldu.

MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'nda oynanan Belçika-Slovakya karşılaşmasını Türkiye'yi turnuvada temsil eden tek Türk hakem olan Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük oldu.

TAKIMLARIN İKİNCİ MAÇLARI

Belçika'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Slovakya, 21 Haziran Cuma günü saat 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvaya mağlubiyetle başlayan Belçika ise 22 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Romanya ile kozlarını paylaşacak.

İLK MAÇLARIN ARDINDAN E GRUBU PUAN DURUMU

1- Romanya: 3 puan/+3 averaj

2- Slovakya: 3 puan/+1 averaj

3- Belçika: 0 puan/-1 averaj

4- Ukrayna: 0 puan/-3 averaj