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EURO 2024 Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

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Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye'nin güvenlik önlemleri hakkında toplantı yapıldı.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla eş güdüm toplantısı gerçekleştirildi.

TFF'nin açıklamasına göre, Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, federasyon heyetine TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop başkanlık yaptı.

Eş güdüm toplantısında, EURO 2024 finallerinde A Milli Futbol Takımı ile Türk vatandaşlarının güvenliği başta olmak üzere yürütülen çalışmalar ve hazırlıklar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Spor

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