A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Esra Ural Topuz, takımdaki genç oyuncuların kendileri için itici güç olduğunu söyleyerek, "Güzel bir turnuva bizi bekliyor" dedi.

- Esra Ural Topuz: "Güzel bir turnuva bizi bekliyor"

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Esra Ural Topuz, takımdaki genç oyuncuların kendileri için itici güç olduğunu söyleyerek, "Güzel bir turnuva bizi bekliyor" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yarın Sırbistan, 16 Haziran Cuma günü Macaristan ve 18 Haziran Pazar günü Slovakya ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakalar öncesi ay-yıldızlıların başarılı basketbolcusu Esra Ural Topuz, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çok verimli geçen hazırlık döneminin ardından turnuvaya hazır olduklarını ifade eden Topuz, "Çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Tam olarak hazırlandığımızı söyleyebilirim. Şu anda tüm dikkatimizi, grupta ilk maçımızı oynayacağımız Sırbistan'a verdik. Sadece Avrupa şampiyonasını düşünüyoruz. Elimizden gelen en iyi performansı sahada sergilemek istiyoruz. Tek düşüncemiz turnuvadan güzel sonuçlar ile ayrılmak ve olimpiyatlara katılabilmek" diye konuştu.

"Güzel bir turnuva bizi bekliyor"

Milli Takım'ın geçmiş dönemlere göre daha küçük yaş ortalamasına sahip olduğunun altını çizen Topuz, "Takım olarak önceki turnuvalar göz önüne alındığında çok fazla gençleştiğimiz doğru. Sanırım takımın en yaşlı oyuncusu şu anda benim. Genç arkadaşlarımız çok enerjikler ve oldukça istekliler. Başarıya aç olduklarını görebiliyorum. Ellerinden geleni sahaya yansıtacakları konusunda şüphem yok. Bu durumun takımın geneline olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu durumun bize enerji ve güç vereceğinden eminim. Güzel bir turnuva bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

"Maç maç hareket etmek istiyoruz"

Her maçı rakibe göre analiz etmenin konsantrasyon açısından daha olumlu olacağını dile getiren Esra Ural Topuz, "Olimpiyatlar, her sporcunun en büyük hayalidir diye düşünüyorum. Biz de takım olarak tabii ki çok istiyoruz. Ekip olarak bir karar aldık. FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda maç maç hareket etmek istiyoruz. Oynayacağımız tüm müsabakaları ayrı ayrı değerlendirmek, turnuvaya daha iyi odaklanmamızı sağlayacak. Neticesinde de olimpiyatlara katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk hedefimiz Gruptan çıkmak"

Turnuva havasının farklı olacağını, maçlar esnasında oluşacak atmosferin sonucu belirleyeceğini söyleyen Esra, "Grupta iyi takımlar ile mücadele edeceğiz. Özellikle Sırbistan bu alanda iddialı bir ekip. Ama bu tarz turnuvalarda maça çıkmadan hiç bir şey bilemeyiz. Anlık değişebilecek durumlar bunlar. Önce grubumuzda oynayacağımız maçlara odaklandık. İnşallah elimizden geleni yapıp turnuvanın favorisi olarak gruptan çıkarak yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.