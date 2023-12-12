Eskişehirspor, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki olayları kınadı

Eskişehir spor, Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçında yaşanan olaylara ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rize spor karşılaşmasının ardından Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Futbol kulüpleri yaşanan bu olaydan sonra kınama mesajları yayınladı. Eskişehir spor Kulübü de sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Yayımlanan açıklama şu açıklamalar yer aldı:

"MKE Ankaragücü - Çaykur Rize spor maçı sonrası meydana gelen olaylar nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Bu tatsız olaylar neticesinde Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm spor camiasına geçmiş olsun dileklerinizi iletmek istiyoruz. Hiçbir koşul altında hoş görülemeyecek olan bu tür olayları şiddetle kınıyor ve karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Sporun barışçıl ortamından uzaklaşan bu tür davranışların sporun ruhuna zarar verdiğini ve toplumumuzu ayrıştıracağını bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu gibi tatsız olayların bir daha yaşanmaması ve sporun fair-play ruhuyla yaşatılması adına tüm paydaşları daha duyarlı olmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR