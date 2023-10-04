2023-2024 Bölgesel Amatör Lig (BAL) sezonu için hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor, hazırlık maçında Kilis Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Eskişehirspor'un mücadele edeceği 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon 14-15 Ekim tarihinde başlarken, fikstür çekiminin ise 6 Ekim Cuma günü saat 15.00'te yapılacağı açıklandı.

2023-2024 Bölgesel Amatör Lig (BAL) sezonu için hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor, hazırlık maçında karşılaştığı Kilis Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu BAL'da yeni sezonun başlamasına yaklaşık 10 gün kalırken, Eskişehirspor lige yönelik özel maçlarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, bugün hazırlık mücadelesinde Kilis Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda taraftara ücretsiz şekilde oynanan müsabakaya Eskişehirspor, Turgut Kirveli, Kaan Aşnaz, Arda Kartal, Erdin Üzer, Hayrettin Cengiz, Sezer Akyüz, Serdar Sudun, Sergen Şakirler, İsmail Palta, Barış Memiş ve Ercan Kuruçay 11'i ile başladı. Konuk Kilis takımı 6. dakikada gelen golle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor, bu gole 10. dakikada Ercan Kuruçay ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldu. Golden sonra ataklarını artıran Eskişehirspor, Serdar Sudun'un 21. dakikada attığı golle maçta 2-1 öne geçti. Eskişehir ekibi Ercan Kuruçay'un 39. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve Eskişehirspor, hazırlık maçını 3-1 kazandı. Mücadeleyi Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden izledi.

Eskişehirspor'un mücadele edeceği 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de yeni sezon 14-15 Ekim tarihinde başlarken, fikstür çekiminin ise 6 Ekim Cuma günü saat 15.00'te yapılacağı açıklandı. - ESKİŞEHİR