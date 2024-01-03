Eskişehirspor, Ankara TKİ maçının hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Ligin 13'üncü haftasında oynayacağı Ankara TKİ maçının hazırlıklarına başladı.

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grupta 28 puanla liderlik koltuğunda bulunan Eskişehirspor, sahasında oynayacağı Ankara TKİ maçının hazırlıklarına yeni yıl tatilinin ardından başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Levent Kartop gözetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekibin futbolcuları ısınma çalışmasının ardından pas, top kapma ve şut çalışması yaptı. Eskişehirspor, 7 Ocak Pazar günü saat 14.00'te ligde ilk devrenin son maçında Ankara TKİ ile Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR