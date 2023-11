Eskişehir İzcileri Germencik'te Kamp Kurdu

Eskişehir izcileri Germencik'te kamp kurdu

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde kamp kuran Türkiye İzcilik Federasyonu'na bağlı Eskişehir İzcileri, 3 gün süren kamp süresince Germencik başta olmak üzere Kuşadası ve Selçuk'ta kültür gezisi ile bölgeyi keşfetti.

Türkiye İzcilik Federasyonu Eskişehir İzcilik İl Temsilcisi Yasemin Atmaca, Eskişehir Anadolu Lisesi İzci Liderleri, aday ve ergin izcileri ile Germencik'te kamp etkinliği gerçekleştirdi. Türkiye İzcilik Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Yasemin Atmaca ve beraberindeki izci grubu termal bir hotelde kamp yaparak ara tatili değerlendirdi.

"Kampımızı Germencik'te yaptık"

İzcilik İl Temsilcisi Yasemin Atmaca, "Her sene okulun bahçesinde çadırları kurarak sezonu açıyor, aday izcilerin yemin töreni ile kampımızı sonlandırıyoruz. Sonrasında milli kamplar ve şehir dışı kamplarıyla aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz. Şehir dışı kamp etkinliklerimizden ilkini bu sene Aydın'da gerçekleştirdik. Ara tatilimiz de değerlendirmek istedik. Branşlı İzci Liderleri ve Lider yardımcıları olmak üzere 14 kişiden oluşan yönetim ve aday izci, kıdemli izcilerimizle birlikte toplamda 74 izci olarak kampımızı Germencik'te yaptık. Bölgede hem gezimizi yaptık hem de tecrübelerimizi pekiştirdiğimiz güzle bir kamp gerçekleştirdik"

dedi.

"Türkiye'deki gençlik sorunları biter"

İzciliğin bir gençlik hareketi olduğunu ifade eden Atmaca: "Özellikli, her yerde, sürekli ve uygulamalı bir eğitim izciliğin temelidir. Uygulamalı eğitimlerden bir tanesi de kamplardır. İzcilerimiz kamplarda yeni şeyler öğreniyorlar ve en önemlisi de Oba, ekip ruhu kazanarak birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Kamplar teori eğitimlerinden sonra uygulama ve yaşayarak öğren me yeridir. Burada da öğrendiğimiz hemen hemen her şeyi uygulayarak mutlu bir şekilde kampı bitirdik. Keşke tüm illerimizdeki okullarımızda gençlerimiz izci olsa. Gerçekten de Türkiye'deki gençlik sorunları biter diye düşünüyorum. Bu yüzden de öğretmenlerimizi ve 18 yaş üstü gençlerimizi Türkiye İzcilik Federasyonu sitesine girerek kurslarımızı takip etmesini, kursları aldıktan sonra da gençlerimize izci lideri olarak rehberlik etmesini diliyorum" dedi.

"Burada da bir evleri var"

İzci grubunu ağırlayan otel işletmecilerinden Ali İhsan Durmaz, "Eğitime destek amacıyla otelimiz her zaman hazır. Geçtiğimiz dönemde hotelimizde 150'den fazla depremzede vatandaşımızı ağırladığımız gibi bu sene de geleceğimiz olan çocuklarımızı ağırladık. Eskişehir'den gelen izci grubumuzu Aydın'ımızın güzellikleri ile baş başa güzel hatıralar biriktirmelerini sağladık. Her öğrencinin burada bir evi var ve otelimiz her zaman eğitime destek vermeye hazırdır" dedi.