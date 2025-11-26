Eski Hataysporlu'dan asist, eski Giresunsporlu'dan gol! Hem de Real Madrid'e
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayan Olympiakos, Hatayspor'un eski golcüsü Ayoub El-Kaabi'nin asistinde Giresunspor'un eski oyuncusu Chiquinho'nun golüyle öne geçti.
- Olympiakos, Real Madrid'i 1-0 yendi.
- Olympiakos'un golünü Chiquinho attı.
- Chiquinho'ya asist yapan Ayoub El-Kaabi'dir.
Uefa Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan maçta Olympiakos şık bir gole imza attı.
ASİST HATAY, GOL GİRESUNSPORLU'DAN
Karşılaşmanın 8. dakikasında ev sahibi Olmypiakos, 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen Olympiakos atağında hızlı paslaşmalar sonucu topu alan Hatayspor'un eski golcüsü Ayoub El-Kaabi, Giresunspor'un eski yıldızı Chiquinho'ya pasını çıkardı. 30 yaşındaki Portekizli orta saha topun gelişine çok şık bir vuruşla köşeden ağları buldu. Yunan ekibinde bu gol sonrası büyük sevinç yaşandı.
İşte Yunan ekibinin attığı o gol;