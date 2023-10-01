Erzurum'da geleceğin güreşçileri yetiştiriliyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde çocukları hem teknolojinin bağımlılığından kurtarmak hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için güreş eğitimleri düzenleniyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde çocukları hem teknolojinin bağımlılığından kurtarmak hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için güreş eğitimleri düzenleniyor.

İlçede Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hocalar eşliğinde çocuklara güreş eğitim veriliyor. Eğitimlerde geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Uzundere aynı zamanda karakucak güreş müsabakalarına ilginin çok olduğu ve şampiyonaların düzenlendiği, şampiyon güreşçilerin çıktığı bir ilçe olarak biliniyor.

Güreş Antrenörü İsrafil Doğan, çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulmaları ve sahalarda yer alabilmeleri için birbirleriyle yarıştıklarını belirterek, "Erzurum güreş sporu açısından potansiyeli çok olan bir şehir. Adeta Türkiye'nin güreş fabrikası gibi. Uzundere'deki güreş eğitimi, gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine ve spora olan ilgilerini artırmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede gelecekte ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi temsil edecek başarılı güreşçilerin yetişmesine katkı sağlanıyor. İlçemizde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun katkıları ile düzenlenen güreşlerde her yaştan sporcular şampiyonluk için ter döküyor" dedi. - ERZURUM