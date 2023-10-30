Erzurum'da düzenlenen Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde Fatih Yaşarlı başpehlivan oldu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bu yıl 100.'sü düzenlenen Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde, Fatih Yaşarlı başpehlivan oldu. Güreşlere Türkiye'deki çeşitli illerin yanı sıra İran ve Gürcistan'dan toplamda 500 civarında sporcu katıldı. Başpehlivanlık bölümünde ise 33 başpehlivan yarıştı ve Fatih Yaşarlı birinci oldu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bu yıl 100.'sü düzenlenen Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nde, Fatih Yaşarlı başpehlivan oldu.

Erzurum'un Uzundere ilçe merkezindeki karakucak güreş arenasında 18 ayrı kategoride yapılan Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'ne, Türkiye'deki çeşitli illerin yanı sıra İran ve Gürcistan'dan toplamda 500 civarında sporcu katıldı.

Kura çekiminin ardından genç yıldızlar kategorisiyle başlayan güreşlerin büyükler kategorisinde, sporcular kıran kırana mücadele etti. Başpehlivanların kurasını ise geçmiş yıllardaki meydan ağası eşleri çektiler. Bu yıl güreş ağası ise 200 bin TL ile işadamı Ağa Korkmaz oldu.

Meydan Ağası Ağa Korkmaz, "Ata sporumuz karakucak güreşlerine katkımız olsun diye meydan ağalığına katıldım. Beni bu meydanda ağalığa layık gören herkese teşekkür ederim" dedi.

Güreşlerin en çok ilgi gören başpehlivanlık bölümünde ise 33 başpehlivan yarıştı. Finalde Tokatlı rakibi Erhan Yaylacı'yı yenen Fatih Yaşarlı, başpehlivanlığı kazandı.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet ile yaşıt, 100. yılını yaşıyoruz. Mutluyuz çünkü dikilen ağaç 100 yıllık çınar oldu. Şu anda bulunduğumuz er meydanı Erzurum Uzundere'de yüz yıldır devam eden, 100.'sü bugün gerçekleşen Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'ni gerçekleştiriyoruz Uzundere Belediyesi olarak. Ata sporumuzun tanınması noktasında mücadelemizi başkanlık olarak veriyoruz. Yaşlılarımızı, kadınlarımızı bu tribünde gördükçe daha güç buluyoruz. Atabarımız var, Ata sporumuz var, güreşimiz var. Karakucak Güreşleri bölgemizde çok fazla rağbet gören, bilinen ve taliplisi olan bir spor dalımız. 100 yıldır devam eden güreşlerimizin nice yüz yıllara kavuşması duasıyla bu kalabalık seyircilerimizi alkışlıyor, tebrik ediyorum. Bu arenanın hazırlanmasında başta personelim olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler nefes alıp verdikçe, Cumhuriyet var oldukça, bugüne yakışır etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ise, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Uzundere Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'ne Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi birer telgraf gönderdiler.

Başpehlivan Fatih Yaşarlı da, "Böyle güzel anlamlı günde ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabahtan beri beni destekleyen bütün herkese teşekkür ederim" diyerek duygularını aktardı. - ERZURUM