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Beşiktaş'ta Poku Dönemi: 4. Hollandalı ve 205. Yabancı

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Beşiktaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Poku'yu kiraladı. Poku, kulüp tarihindeki 4. Hollandalı ve 205. yabancı futbolcu oldu. Sezonun 8. transferi olan Poku, AZ Alkmaar ve Bayer Leverkusen formaları giydi.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Ernest Poku, siyah-beyazlıların tarihindeki dördüncü Hollandalı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı.

Genç futbolcu, siyah-beyazlıların bu sezonki 8. transferi oldu.

Kulüp tarihinin 205. yabancısı

Yeni transfer Ernest Poku, siyah-beyazlıların formasını giyecek dördüncü Hollandalı futbolcu olacak.

Beşiktaş'ta daha önce sırasıyla hücum oyuncuları Ryan Babel, Jeremain Lens ve Wout Weghorst görev yaptı.

Kulüp tarihinde bugüne dek 58 farklı ülkeden 204 yabancı oyuncuyu transfer eden Beşiktaş'ta Poku, siyah-beyazlı takımın formasını giyecek 205. yabancı futbolcu oldu.

Kariyeri

Ernest Poku, 28 Ocak 2004'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Gana asıllı Hollandalı genç kanat oyuncusu, futbol yaşantısına SV Robinhood, FC Amsterdam ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giyerek başladı.

Hücumun her alanında görev yapabilen Poku, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık döneminde AZ Alkmaar'ın A takımıyla antrenmanlara katıldı. Genç oyuncu, 14 Ağustos 2021'de sezonun açılış maçında RKC Waalwijk karşısında oyuna sonradan girerek ilk kez A takım formasını giydi.

Hollanda ekibinin formasını alt yaş gruplarıyla beraber aynı zamanda A takımda da giyen Ernest Poku, 4 sezonda 79 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.

Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve play-off turu olmak üzere AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray'a karşı üç maçta görev yaptı.

Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Poku, geçen sezon başında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'e transfer oldu. İlk sezonunda 45 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 5 gol kaydetmeyi başardı.

Ernest Poku, Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Milli takım performansı

Ernest Poku, alt yaş gruplarında Hollanda adına mücadele ediyor.

Genç kanat oyuncusu, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.

Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi

Siyah-beyazlıların kiralık olarak renklerine bağladığı Ernest Poku, Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi oldu.

Beşiktaş, bu sezon üç kanat, iki kaleci, birer de sol bek, orta saha ve santrfor olmak üzere kadrosuna 8 takviye yaptı.

Siyah-beyazlı takım, sırasıyla Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'yu transfer etti.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Siyah-beyazlıların 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya24Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya14Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai, Alexander Nübel
Portekiz13Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya10Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya8Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere8Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya7Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan7Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Fransa6Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier, Kassoum Ouattara
Çekya5Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Norveç5Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya5Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Arjantin4Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
Bosna Hersek4Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana4Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Hollanda4Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst, Ernest Poku
İtalya4Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Kamerun4Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Kolombiya4Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo, Devis Vasquez
Demokratik Kongo Cumhuriyeti3Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Fildişi Sahili3Eric Bailly, Badra Cisse, Emmanuel Agbadou
Polonya3Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal3Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Sırbistan3Dusko Tosic, Adem Ljajic, Dusan Vlahovic
Şili3Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç2Mattias Asper, Alexander Milosevic
ABD2Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan2Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas2Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya2Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya2Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada2Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan2Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır2Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru2Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya2Miroslav Karhan, Filip Holosko
Mali2Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk2Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika2Michy Batshuayi, Leandro Trossard
Benin1Junior Olaitan
Cezayir1Rachid Ghezzal
Danimarka1Peter Kjaer
Ekvador1Keny Arroyo
Ermenistan1Aras Özbiliz
Gambiya1Omar Colley
Gine1Souleymane Youla
Güney Afrika1Fani Madida
Güney Kore1Hyeon-gyu Oh
İzlanda1Eyjolfur Sverrisson
Japonya1Shinji Kagawa
Kazakistan1Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova1Milot Rashica
Libya1Moatasem Al-Musrati
Panama1Amir Murillo
Rusya1Dmitriy Khlestov
Tunus1Zoubaier Baya
Ukrayna1Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları1Bebe

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA
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