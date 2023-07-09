Erden Timur: 'Icardi'nin transferi için belli bir aşamaya gelindi' -1

- Erden Timur : "Icardi'nin transferi için belli bir aşamaya gelindi"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur :

"İnşallah kamp sürecinin içine gelecek transfer olacak"

"Paredes ilk alternatiflerine bakıyor, oradan gelecek sonuca göre karar verecek"

" Nicolo Zaniolo'nun burada kalmasını istiyoruz"

"Sebastian Szymanski ile ilgilendik"

"Rashica Galatasaray'da oynamak istiyor, biz de onu istiyoruz"

"Amacımız kadromuzu belli ölçüde muhafaza etmek"

"Kim giderse gayet güzel alternatifleri var"

GRAZ - Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Henüz 'bitti' diyemeyiz. Bir noktalara doğru gidiyor" dedi.

Galatasaray'ın Avusturya'daki kampında Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili bilgi veren Timur, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları da çok yüksekti. Paris Saint Germain yine Suudi Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de belli bir aşamayla gelindi. Henüz 'bitti' diyemeyiz. Bir noktalara doğru gidiyor. Bayadır uğraşıyoruz. Çünkü çok büyük rakamlar var. 30 milyon Euro bonservis, 32 milyon Euro maaş teklifi... Bütçemizin ne kadar üstüne çıksak da bu işin bir sınırı var. UEFA Finansal Fair-Play kuralları var. Birçok şey var" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan takımlarının devreye girmesiyle transfer piyasasında önemli bir değişimin olduğunu aktaran Erden Timur, kendilerinin de transferde bütçelerine göre hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Hem herkesin mutlu olacağı, takımızı üst düzeye çıkartacak oyuncular transfer edip hem de UEFA Finansal Fair-Play sorununu yaşamamamız gerekiyor. O sorunu yaşarsak Avrupa'da oynayamıyorsun, transfer yasağı geliyor. Bu tip şeyler olduğu zaman iyi oyuncuların sende olmasının bir anlamı kalmıyor. O yüzden Icardi'de de belli aşama kaydettik, inşallah bizim limit rakamlarımıza gelirse sonuçlanabilir" diye konuştu.

"İnşallah kamp sürecinin içine gelecek transfer olacak"

Kamp süreci içerisinde gelecek transferler olacağını belirten Timur, "Şu an Avrupa'daki transfer piyasası geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş. Çünkü oyuncular Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. O yüzden kimse hiçbir şeye 'evet' demiyor. Büyük kulüpler de üst düzey oyuncuları beklediği için kimse boşta kalmamak adına bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyor. Biz Juventus ile geçen sezon bir oyuncu için karşı karşıya geldik. Mertens, Galatasaray'a geldi. Sebebi de Napoli'de oynayıp, Juventus'a gitmeyeceği içindi. Şu an böyle şeyler çok oluyor. O yüzden anlaşma üzere olduğunuz oyuncuya bir gün önce büyük bir takım talip olduğunda onun kampa gelmesini zorlaştırıyor. En önemlisi de oyuncuları bizim limitlere indirmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada oluşturulan algının da transfer piyasasını etkilediğini söyleyen Erden Timur, "Tüm amacımız kampa oyuncular getirmek. Kimse bu konuda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle bu iş oluyor. Sonunda hepimiz bunu göreceğiz" dedi.

"Angelino ile bir noktaya geldik"

Alman ekibi RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinde de belli bir aşamaya geldiklerini söyleyen Timur, "Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino, İspanya Milli Takımı'nda oynayan, pozisyonunun Avrupa'daki önemli oyuncularından biri. Zaten sorun orada. Öyle oyunculara gidince, çok mücadele etmek gerekiyor. Kulübüyle neticelendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Paredes ilk alternatiflerine bakıyor, oradan gelecek sonuca göre karar verecek"

Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ile de konuşan Erden Timur, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre karar verecek. Paredes zaten kariyerini ispat etmiş değerli bir oyuncu. Geçen sene olduğu gibi birçok pozisyonda, duyduğunuz ve duymadığınız farklı alternatiflerle yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Belli oyuncuları, Galatasaray'ın çıkarları için beklememiz gerekiyorsa bekleyeceğiz"

Transferde doğru hamlelerde bulunmaya dikkat ettiklerini belirten Timur, "Galatasaray'ın parasıyla strateji yapılmaz. Kendi paranla yapıyorsan, onu Galatasaray'a ver. Galatasaray daha iyi kullansın. Galatasaray için doğru neyse o. Doğru olan şey gerçekçi olmak. Bizim amacımız mevcut transfer realitesinde dahi geçen seneden daha iyi bir performansla takımımızı geliştirmek. Elbette geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak. Çünkü, burada bir omurgamız var ama güçlenmemiz gereken pozisyonlarda da güçleneceğiz. O yüzden belli oyuncuları, Galatasaray'ın çıkarları için beklememiz gerekiyorsa bekleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim amacımız önümüzdeki yıllarda tekrar Avrupa'da şampiyon olmak"

Bütün zorlu şartlara rağmen hedeflerini değiştirmediklerini ifade eden Erden Timur, "Biz yine üst seviyedeki oyunculara gideceğiz ama bu sefer daha da yoğun çabalayacağız. Gelirleri arttırmak için canımızı dişimize taktık. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Bizim amacımız önümüzdeki yıllarda tekrar Avrupa'da şampiyon olmak. Bu sene de o kuvvette takım kurmamız lazım. Hedefimizden geri olamayız. O zaman yapmamız gereken şey çare üretmek" diye konuştu.

İkinci forvet konusuna da değinen Erden Timur, "Sonuçta ikinci bir forvet almamız lazım. Icardi ile ikili de oynayabilecek bir forvet olması gerekiyor. 'İkinci forveti neden bekletiyorsun?' diye soruyorlar. Icardi olacak mı olmayacak mı? Icardi'nin duruma göre bekletiyorsunuz. Siz bekletirken, herkes de 'Biz de bekletelim' demiyor. Bu işin böyle bir durumu da var. Baskı nedeniyle kendimizi düşünüp, yanlış yapmamalıyız. Bizim için bu önemli değil, her türlü şekilde eleştirilebiliriz. Bazısı maksatlı yapılıyor. İçerden dinamiklerle de yapılıyor. Galatasaray içinde de bunu bekleyen, 'Ufak bir şey olsun da çullanalım' diyen çok insan var maalesef" dedi.

"Amacımız kadromuzu belli ölçüde muhafaza etmek"

Amaçlarını kadrolarını belli ölçüde muhafaza etmek olduğunu belirten Erden Timur, "Bu Galatasaray'ın çıkarıyla alakalı. Gerçekten orada öyle bir teklifler alırız. Sadece sportif başarı sağlamak bir başarı mıdır? Türkiye'de lütfen sadece sportif başarı istenmesin. Camiamızdan şunu beklemesini istirham ederim; sportif başarı, eş zamanlı olarak finansal sürdürülebilirlik, eş zamanla olarak önümüzdeki 10-20 yılın vizyon planını yapıp, ona uygun davranıyor musun, davranmıyor musun? Oyunculara iyi teklif geldi diyelim ki, o zaman satabiliyor olmamız lazım. Çünkü bir taraftan da Galatasaray'ın ilk 10 kulüp hedefine gitmek için oyuncu yetiştirmesi, oyuncu geliştirmesi, diğer kulüplerde oyuncu geliştirmesi, oradan satması, oradan Galatasaray'a getirmesi lazım ki buraya potansiyeli çok yüksek yetenekler Galatasaray'a gelmek istesin. Siz oyuncu satmadığınızda genç yeteneğini de getiremiyorsunuz. Galatasaray 10-15 senede kaç tane oyuncu sattı? O yüzden de amacımız kadro yapısını tutmak. Türkiye'de şunu bekliyoruz; kendimiz 6-7-8-9'a oyuncu alalım ama hiç Premier Lig görmemiş oyuncuyu 25-35'e satalım. Orada mantıklı şeylerimizin olması lazım" diye konuştu.

"Kim giderse gayet güzel alternatifleri var"

Takımdaki futbolcu için somut teklifler aldıklarını ifade eden Timur, "Somut teklifler var. Nelsson'a da var, Zaniolo'ya da var, Sacha Boey'e de var, Cicaldau'ya da var, Morutan'a da var. Yerli oyuncularımızdan Kerem'e, Yunus'a, Barış'a, Taylan'a, Emre'ye, Emin Bayram'a, Berkan'a var. Çok şükür iyi bir kadromuz var. Yerli futbolcularımıza, Avrupa'daki güzel liglerden de teklifler var. Çok ciddi bir listemiz var. Suudi Arabistan durumu olmasaydı müthiş bir hazırlığımız var. Şimdi de o müthiş hazırlığımızdan dolayı, sürekli de geliştirdiğimizden dolayı, scout ekimizi, 3'e katladık, yurt dışı şeyler oluşturduk. Sürekli sene içinde yurt dışında görüşmelere gittim. Oradan oyuncular hazırladık. Kim giderse gayet güzel alternatifleri var" şeklinde konuştu.

Erden Timur, Eintracht Frankfurt'ta oynayan Japon futbolcu Daichi Kamada'nın hiç gündemde olmadığını da açıkladı.

"Sebastian Szymanski ile ilgilendik"

Dinamo Moskova'da oynayan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski ile de ilgilendiklerini söyleyen Erden Timur, "Belli maaş skalası var. Değerli bir oyuncu, iyi bir bonservis ödenebilir bir oyuncu. Maaş konusunda bizim belli rakamların üzerine çıkmamız gerekiyor. Szymanski, iyi bir oyuncu kesinlikle" açıklamasında bulundu.

"Rashica Galatasaray'da oynamak istiyor, biz de onu istiyoruz"

Timur, geçen sezon kiralık oynayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın durumu hakkında da konuşarak, "Galatasaray'da çok oynamak istiyor. Biz de zaten Rashica'yı çok istiyoruz. Oyuncu belli bir yaşta olduğu zaman o rakamı düşürmeniz lazım. Biz de onu bekliyoruz. Zaman geçtikçe insanların eli daralır, pazarlık şansın yükselir. Rashica'da da öyle. Şu an Rashica'da ödeyebileceğimiz rakam farklı, 1 ay sonra farklı" değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur, Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın da yüksek maaş alan bir oyuncu olduğunu belirterek, "O maaşları bizim karşılamamız mümkün değil. Maaşı düşük olacaksa Talisca'yı tabii isteriz ama maaşlar çok yüksek" dedi.

" Nicolo Zaniolo'nun burada kalmasını istiyoruz"

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun büyük bir yıldız ve yetenek olduğunu vurgulayan Timur, "İtalya'dan da çıkışı, 'İtalya'nın Messi'si' diye. Çok da talibi var. Biz de bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız. Bir de bazen oyuncular da iyice kafasına takıyor ve gitmek istiyor. O da başka bir şey. Zaniolo burada mutlu. Hayalindeki kulüpler gelir, kafasını karıştırır, nasıl biz bir oyuncuyu ikna edip sadece Galatasaray'a gideceğim dedirtip, bonservisini düşürüyoruz, başkası da yapar. Bu normal, futbolun içinde var. Öyle bir şey olmazsa kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sakatlığı bulunan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın tedavi için kamptan ayrıldığını açıklayan Erden Timur, "Torreira bugün kulüp doktorlarımızın denetiminde, izniyle kamptan ayrıldı. Sergio Oliveira'nın tedavi olduğu yerde tedavisi yapılacak. Giderken, yarım saat baş başa görüştük. Torreira'nın ne kadar adanmış bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Sergio Oliveira'da da çok hızlı bir iyileşme sürecini yaşatmıştı aynı ekip. İnşallah ilk maça yetiştirmek amacımız" diye konuştu.

Son olarak Dinamo Moskova'da oynayan Rus futbolcu Arsen Zakharyan için ise Timur, "Zakharyan ailesinin farklı bir hassasiyeti var. Dolayısıyla o mümkün olabilecek bir şey değil. Gündemimize almadık bile. Bazı hassasiyetler aşamayacağız şeyler. O yüzden onu aşamayız" diyerek sözlerini tamamladı.