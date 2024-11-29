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Erciyes 38 ile Ağrı 1970spor Maçının Hakemi Belli Oldu

Erciyes 38 ile Ağrı 1970spor Maçının Hakemi Belli Oldu
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1 Aralık Pazar günü Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Ağrı 1970spor arasında oynanacak Türkiye 3. Lig 4. Grup maçının hakemi Sinan Dereci olarak belirlendi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Ağrı 1970 spor arasında 1 Aralık Pazar günü oynanacak maçın hakemi belli oldu. MHK, bu maça Sinan Dereci'yi görevlendirdi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Ağrı 1970spor arasında oynanacak Türkiye 3. Lig 4. Grup maçının hakemi belli oldu. 1 Aralık Pazar günü Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak maç için Merkez Hakem Kurulu, Sinan Dereci'yi orta hakem olarak görevlendirdi. Bu maçta Sinan Dereci'nin yardımcılığını Coşkun Yalçın ile Mehmet Şenkaya yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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