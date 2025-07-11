Erciyes 38 FK, Gökhan Ünal ile Anlaştı

Erciyes 38 FK, Gökhan Ünal ile Anlaştı
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Kayserispor'un efsane oyuncusu Gökhan Ünal'ı atadı. Kulüp, Ünal için 'Şampiyonluk için çıktığımız bu yolda onunla anlaştık' açıklamasında bulundu.

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü Teknik Direktör Gökhan Ünal ile anlaştı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK'nin yeni Teknik Direktörü Gökhan Ünal oldu. Ferhat Timoçin ile yolların ayrılmasının ardından Kayserispor'un efsane oyuncusu olan Gökhan Ünal bu kez Teknik Direktör olarak Kayseri'ye döndü.

Erciyes 38 Futbol Kulübünde yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökhan Ünal. Kral evine bu kez teknik direktör olarak dönüyor. Şampiyonluk için çıktığımız bu yolda teknik direktörlük görevi için şehrimizin efsanelerinden Gökhan Ünal ile anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Anlaşmanın hem Gökhan Ünal'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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