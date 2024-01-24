Engelli Kayak Sporcuları Erciyes'te Buluştu

Avrupa Birliği tarafından onaylanan engelli kayak sporcularının toplumsal kaynaşmasını amaçlayan Erasmus Sport Projesi'nin ilk ayağı Erciyes'te düzenleniyor.

22 - 25 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen proje çerçevesinde İtalya'dan 4, Bulgaristan'dan 4 engelli Kayak sporcusu ve antrenörleri Erciyes'te kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Proje koordinatörleri ve katılımcılar yaptıkları açıklamada Kayseri'de oldukça güzel karşılandıklarını ve Erciyes'te Kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını belirtirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya projeye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Proje ekibini Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde ağırlayan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise, "Avrupa Birliği tarafından onaylanan Erasmus Sport projesinin ilk ayağını ilimizde gerçekleştiriyoruz. Ekibimiz Hacılar kapıda Kayak yaparak oldukça keyifli bir gün geçirdiler. 4 gün boyunca devam edecek programda Engelli Kayak sporcularımız ile performans sporcularımızı buluşturup, birlikte antrenman yaparak toplumsal kaynaşması hedeflenmektedir. Proje koordinatörlerimize ve tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ