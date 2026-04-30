Engelleri 'bileğiyle' deviren kadın sporcu dünyanın zirvesini hedefliyor

Devlet korumasında büyüyerek sporla hayata tutunan, elde ettiği derecelerle uluslararası arenada adını duyuran bedensel engelli milli bilek güreşçi Oya Aydın, son Türkiye şampiyonluğuyla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ortaokul yıllarında sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bilek güreşlerini kazanarak başladığı spor yolculuğunda kısa sürede okul müsabakalarına katılan Aydın, 17 yaşında Türkiye derecesi elde edip aynı yıl milli takıma yükseldi.

İlk uluslararası deneyiminde dünya dördüncüsü olan milli sporcu, sonraki yıl performansını geliştirerek dünya ikinciliğine uzandı.

Kariyerinde 4 Avrupa şampiyonluğu ve 2 dünya ikinciliği bulunan Aydın, üniversite nedeniyle verdiği aranın ardından yeniden döndüğü sporda başarılarını sürdürdü.

Geçen hafta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda hem sağ hem sol kolda birincilik elde eden milli sporcu, mayıs ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve eylülde Hindistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası için çalışmalarına hız verdi.

Yoğun antrenman programını memuriyet göreviyle birlikte sürdüren Aydın, güne sabah antrenmanıyla başlayıp ardından iş hayatına devam ediyor.

Spor sayesinde öz güven kazanan, ayrıca hayatındaki eksikliği bu yönüyle tamamladığını düşünen milli sporcu, başarılarıyla hem ayakları üzerinde durmayı başardı, hem de ülkesini temsil etme sorumluluğunu üstlendi.

Kadın ve bedensel engelli sporcuların bilek güreşine katılımının sınırlı olduğu branşta mücadele veren Aydın, buna rağmen genç sporculara yol göstermeyi sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefini daha da büyüten milli sporcu, Avrupa'da yeniden zirveye çıkmayı ve Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp, Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

"Maçlarımda heyecandan midem bulanmaya devam ediyor"

Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde memur olarak çalışan 30 yaşındaki Oya Aydın, AA muhabirine, bilek güreşine ortaokul 8. sınıfta başladığını söyledi.

Aydın, sınıfta arkadaşlarıyla bilek güreşi yaptıklarını dile getirerek, "Tüm sınıf arkadaşlarımı yendim. Beden eğitimi öğretmenimiz, okula bir yazı geldiğini ve özellikle bedensel engelli öğrencilerin katılabileceği okullar arası bilek güreşi yarışması olduğunu söyledi. Ben de bütün sınıf arkadaşlarımı yenince hocam beni oraya götürdü. Orada başlamış oldum. Çok heyecanlanmıştım ve açıkçası her yarışmada ilk heyecanımı koruyorum. Halen daha bütün maçlarımda heyecandan midem bulanmaya devam ediyor." dedi.

17 yaşındayken milli sporcu olarak Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu, Avrupa'da ülkesini temsil ettiğini ifade eden Aydın, "Açıkçası bu spora çok devam etmem gibi görünüyordu ama başlayınca da kendimi çok güçlü hissettim. Bedensel engelliyim ama hiçbir zaman engelimden dolayı şikayette bulunmadım. Kimse de engelli olduğumu bana hissettirmedi ama hep bir eksiklik vardı. Bir şey eksikti, onu da spor sayesinde doldurmuş oldum. Dereceye gidince de bir öz güven gelmeye başladı." diye konuştu.

Aydın, 3 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduğunu, daha sonra üniversite hayatına başlayınca birkaç yıl ara vermek zorunda kaldığını, 2018 yılında ise tekrar sporuna başladığını anlattı.

Sayısız başarısı olduğunu aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"İki Avrupa birinciliğim var, dünya şampiyonasında 4 dünya ikinciliğim var. İlk heyecanlandığım turnuvam dünya turnuvası olmuştu. Orada 4. olmuştum, sonraki sene bunu ikincilik olarak güncelledim. Dördüncü olsam bile o yarışma çok özeldi. Geçen hafta Türkiye Şampiyonası vardı, dereceye girdim birinci oldum. Mayıs ayında Macaristan'da Avrupa Şampiyonası yapılacak, oraya gideceğiz. Onun için antrenmanlara başladım. Birinciliği yine hedefliyorum. Türk bayrağımızı göklere çıkarmayı çok istiyorum, milli takım formamızı giymeyi çok istiyorum. Zaten tekrar bu spora dönme sebebim milli takım formamızı giyebilmek ve İstiklal Marşımızı okutabilmek. Şu anki hedefim eylülde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak."

Aydın, engelli kadınlarda bilek güreşine talebin az olduğunu, bu sporla ilgilenen gençlere destek olmak için onları zaman zaman yönlendirdiğini dile getirdi.

Küçük yaşta devlet korumasına alındığını anlatan Aydın, "Halen devlet korumasında yaşamaya devam ediyorum. Ben kendi yaşantıma baktığımda ailemin yanında kalsaydım şu an bu konuma gelemeyeceğimin ve hayata bu kadar tutunamayacağımın farkındayım. Küçükken de bunun farkındaydım. Elde ettiğim başarılarım, beni ben yapan, gücümü gösteren, kendi ayaklarım üzerinde durmamı sağlayan devletim oldu. Ben de şu an hem devletimizin bana gösterdiği emeklerinden dolayı, oraya daha uygun ve daha gururlandıran biri olmak istedim. Bu yüzden bütün yarışmalarda birinci olmayı, İstiklal Marşımızı dinletmeyi çok istedim. Aynı zamanda devlet memuruyum. Bu da bizim devletimizin sunduğu bir imkandı. Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hem işime hem de antrenmanlarıma gidiyorum. Antrenmanlar çok yoğun oluyor. Sabah antrenmanlarımı yaparak, oradan işe geçiyorum." ifadelerini kullandı.

Herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiğini kaydeden Aydın, "Eskiden bu kadar çok imkan yoktu. Artık bakanlıklarımızda kurslar oluyor, yönlendirmeler yapılıyor. Bir şey yapmak isteyenler bizlerle bir şekilde iletişime geçiyor. Biz, ellerinden tutarak bir yerlere gelmelerine vesile oluyoruz. Herkes hayalinin peşinden koşmalı. Hayat bir şekilde devam ediyor." dedi.

Hedef Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Milli spor antrenörü Yasin Sevilay ise Türkiye Şampiyonası'nın çok güzel geçtiğini belirterek, yeni hedeflerinin önce Avrupa sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Sevilay, Oya Aydın'ın hem sağ kol hem de sol kolda Türkiye şampiyonu olmasının bekledikleri bir sonuç olduğunu aktararak, "Amacımız bayrağımızı göndere çektirmek. Hindistan'daki Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak ülkemize geri dönmek istiyoruz. Geçen yıl ufak bir farkla bunu kaybettik. Rakibimizin uyguladığı bir teknik vardı. Onu durdurabilirsek birinci olacağız." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Metin Sabancı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Emel Alanyalıoğlu da korunmaya muhtaç engelli çocukların devlet korumasında yaşadığı kurumda çocuklara 7/24 hizmet verildiğini, bu çocukların kurumu kendi öz evleri gibi gördüklerini söyledi.

"Arkalarında yüce bir devlet var, çocuklarımız bunu çok iyi biliyor"

Alanyalıoğlu, serebral palsili (beyin felci) çocukların kuruluştan hizmet aldıklarını dile getirerek, "Kimi çocuğumuz ağır bedensel engellidir ama zihinsel kapasiteleri yerindedir. Kimi çocuğumuzun zeka bölümünü etkiler, onlarda da zihinsel engel mevcuttur. Oya'mız grupta şanslı. Sadece bedensel engeli var." bilgisini verdi.

"Bu çocukların her biri bir hayal kurdu"

Oya Aydın'ın başarılı ve akıllı bir çocuk olduğuna değinen Alanyalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Lise hayatında özellikle Bakanlığımızın bireysel planlama programı içinde bu çocukların hayallerini sorarız. Sorduğumuz dönemde Oya milli sporcu olmak istediğini söyledi, bir yandan da bilek güreşi antrenmanları başlamıştı. Onu antrenmanlara ve maçlara götürerek zorlu bir sürecin içine girdik, çok da başarılı oldu. Diğer hayali de üniversitede bu alanda eğitim almaktı. Devletimizin bütün imkanlarını ortaya koyarak çocuğumuzu üniversiteye hazırladık. Dört yıl eğitim aldı, memur oldu. Çocuğumuzu Türkiye, Avrupa tüm yarışmalara götürdük. Devletimizin gücü, Sayın Bakanımızın büyük destekleri biz bu işleri yaparken bize çok büyük bir kolaylık ve imkan sağladı. Arkalarında yüce bir devlet var, çocuklarımız bunu çok iyi biliyor. Bu çocukların her biri bir hayal kurdu. Bu çocuklar hayata daha sağlıklı ve istekle tutundular."