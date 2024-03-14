EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde yapılan antrenmanda takım, pas çalışmaları ve taktik maç üzerinde yoğunlaştı. Sivasspor, yarınki antrenmanın ardından Adana'ya gidecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.
Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.