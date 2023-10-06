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EMS Yapı Sivasspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazır

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştirdi ve İstanbul'a hareket etti.