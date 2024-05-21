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EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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