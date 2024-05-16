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EMS Yapı Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazır

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım, İstanbul'a giderek kampa girecek.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

İstanbulspor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak, mücadelede hakem Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Kaynak: AA / Spor

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