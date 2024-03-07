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EMS Yapı Sivasspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, maç öncesi çalışmalarını sürdürdü. Kamerunlu orta saha oyuncusu Clinton N'jie, Afrika Uluslar Kupası deneyimini değerlendirirken, yeni transferlerden Azizbek Turgunboev ise Sivasspor'a olan sevgisini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda gazetecilere açıklamada bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Clinton N'jie, Afrika Uluslar Kupası'nın kendi açısından çok beklediği gibi geçmediğini söyledi.

Kupanın ilk başlarında sakatlığının bulunduğunu belirten N'jie, "Tam olarak sadece son maçta hazırdım. Maalesef beklediğim performansı orada gösteremedim ama ülke olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." dedi.

Teknik direktör Bülent Uygun ve yeni transferlerin takıma katıldıkları dönemde Sivas'ta olmadığını aktaran N'Jie, "Ben yokken burada çok iyi işler başardılar, ligde iyi bir konuma geldiler. Bundan sonraki süreçte de umarım hep beraber çalışıp ligde çok daha iyi yerlere geliriz." diye konuştu.

Azizbek Turgunboev ise devre arasında transfer olduğu Sivasspor'da herkesin kendini çok iyi karşıladığını ifade etti.

Kırmızı-beyazlı ekibi çok sevdiğini dile getiren Özbek oyuncu, Sivasspor'un Avrupa'da oynamış çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Afrika Sivas Futbol Spor Güncel Haberler

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