Emre Belözoğlu: Bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı Trabzonspor ve teknik direktör Fatih Tekke'yi tebrik etti.

'CESUR VE CESARETLİ BİR GÖRÜNTÜ'

Maçın her iki yarısında farklı görüntü ortaya koyduklarına dikkati çeken Belözoğlu, "İlk yarıda rakibine saygı duyan ve rakibini çalışmış bir takım vardı sahada ama fazlasıyla, her şeyin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Saygının da bir sınırı olması gerekiyor. Trabzonspor'un çok dinamik oyuncuları var. 2-2-6, bazen 2-4-4 yerleşimlerine karşı planlarımızı yapmıştık. Ama ilk yarıda bence bize yakışmayan bir oyun vardı genel hatlarıyla. Bu oyuna karşılık verebilirdik. Birazcık daha net sert ve geçişlerde özellikle bunu kullanabilirdik. İkinci yarıda bence biraz daha kendi kimliğimize büyük takımlara karşı olmazsa olmaz oyunda cesur ve cesaretli bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum."

'BERABERLİĞİ YAKAYALABİLİRDİK'

Belözoğlu, ikinci yarı oyunun kendileri adına daha iyi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Orada beraberliği yakalayabilirdik. Sanki oyunun hakkı biraz daha ikinci yarıda beraberlikti, pozisyon da vermedik. Ama ne olursa olsun karşınızda Trabzonspor var. İki tane 6 puanlı takımın maçı. Biz sezona iyi başladık, onlar da iyi başladı. Bu maçtan kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Alınan puan, hedeflenen puan hepsinin hesabını yapmak zorunda olduğumuz süreçler... Yaşadığımız tecrübeler iyi kötü bunu gösteriyor. Bir kez daha oyuncularımı ikinci yarıdaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Maçın genelinde Trabzonspor'u tebrik ediyorum."

'BİLEREK YAPMALARINI YAKIŞTIRAMIYORUM'

Sözlerine devam eden Belözoğlu, "Biz daha 15-20 antrenman yapamadık oyuncularla. Yeni oyuncularla toparlamaya çalışıyoruz. 6 puan harika. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Biz cesur oynamak zorundayız. Benim takımlarım böyle olmalı. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Buradan bazı eski oyuncularımıza sitemim olacak. Çok cüzi rakamlar değil, bayağı büyük rakamlar ödeyerek transferi açmaya çalışan bir yönetimimiz var. Buradan gitmeye çalışan eski oyuncularımızın çok küçük meblağlara takılıp, buraya gelen oyuncuların lisansını çıkartmamak adına özellikle bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum. Ne olursa olsun burada herkesin emeği var. Benim ve ekibimin de emeği var. Antalyaspor'u seven herkesin emeği var. Burada geçmişte oynamış her oyuncu da buradan parasını kazandı ve gitti. Bugün yönetim çok ciddi bir emek sarf ederek bu arkadaşların paralarını ödemeye çalışıyor. Bizler hala transfer yasağıyla bazı oyuncuların keyfi, çok samimi söylüyorum keyfi hallerinden dolayı transfer tahtamızı açamıyoruz.