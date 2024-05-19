Emecikspor Taraftarı 19 Mayıs Coşkusunu Sahaya Yansıttı

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nda Emecikspor ve Hızırşahspor müsabakası 19 Mayıs'a denk gelince Emecikspor taraftarı marşlar ve sloganlar eşliğinde sahaya gelerek bayram coşkusunu sahaya yansıttı. Müsabakada galip gelen takım Hızırşahspor oldu.

Müsabakanın 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Emecikspor taraftarı sahaya Reşadiye yolundan Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp köylülerden oluşan 200 kişilik bir grupla geldi. Marşlar ve sloganlar eşliğinde Emecikspor taraftarı hem bayram coşkusu yaşattı hem de takımlarına destek verdi. Karşılaşma boyunca iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Ancak, Hızırşahspor üstün bir performans göstererek maçı 2-1 kazanmayı başardı. Maç sonunda, Hızırşahspor oyuncuları ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. - MUĞLA