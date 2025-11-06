Elvin Zeynalov, Haydar Aliyev Anısına İstanbul'da Ödül Töreni Düzenleyecek

Azerbaycanlı spor insanı Elvin Zeynalov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı Haydar Aliyev anısına, İstanbul'da spor camiasına yönelik bir ödül töreni düzenleyeceklerini söyledi.

Azerbaycanlı spor insanı Elvin Zeynalov, Türk futbolu, Azerbaycan futbolu ve Türkiye'de yapmayı planladığı Haydar Aliyev'i Anma ve Spor Ödül Gecesi'ne dair açıklamalarda bulundu. Azerbaycan futbolunun son 10 yılda daha fazla ön plana çıkmaya başladığına değinen Elvin Zeynalov, "Kurban Kurbanov'un teknik direktörlüğünde Karabağ bunu gösteriyordu. 2018-2025 arasında daha da arttı. Karabağ büyük başarılar elde etti. İki devlet tek millet olduğumuz için Türk futboluyla durumlarımız da aynı. Hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de altyapıya iyi bir yatırım yapılsa bence dünyanın bir numarası olurlar" diye konuştu.

"Azerbaycanlı futbolcuların en büyük arzusu Türkiye'de oynamak"

Azerbaycan'daki futbolcuların Türkiye'de futbol oynamayı tercih ettiklerini belirten Zeynalov, "Türkiye, bütün İslam ülkeleri için Avrupa'ya açılan kapı. Futbolun bir numarası Avrupa olduğu için bizim bütün çocuklar da buradan gelip gitmek istiyorlar. Türkiye'de hepsi oynamak istiyorlar. En büyük arzularından biri de bu. Türkiye bizim için İslam'ın en büyük kalesi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, spora son yıllarda çok büyük önem verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da spora ve sporcuya verdiği önem için teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk takımlarının başarısına Azerbaycan milleti olarak çok seviniyoruz"

Azerbaycan milletinin Türk futbolunu çok yakından takip ettiğine değinen Elvin Zeynalov, "Bizde aslında ilk öncelik Türk futbolu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bizim için çok önemli. Türkiye'nin üç büyük takımın maçı olduğunda geceleri uyumayan insanlar var. Türk takımlarının başarısına Azerbaycan milleti olarak çok seviniyoruz" şeklinde konuştu.

"Yabancı futbolculara çok büyük paralar harcanmamalı"

Azerbaycan'da ve Türkiye'de yabancı futbolculara büyük paralar harcanmaması gerektiğin altını çizen Zeynalov, "Azerbaycan'da da Türkiye'de çok sayıda yabancı futbolcu var. Gelen yabancı futbolculara tabii ki ilgi oluyor. Ama bence yabancı futbolculara çok büyük paralar harcanmamalı. Bu yatırım yerli futbolculara yapılırsa başarı da kısa zamanda gelecektir" dedi.

"Yerli hocalara şans tanınması gerek"

Yerli hocaların daha fazla şansı hak ettiklerini vurgulayan Elvin Zeynalov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yerli hocalara daha fazla güvenmek gerek. Avrupa liglerinde hocalar başarısız olsalar da uzun yıllar takımın başında kalabiliyor. Azerbaycan'da ve Türkiye'de ise yerli hocalar sistemini bile oturtamadan en küçük başarısızlıkta kovuluyorlar. Hoca ve oyuncu arasında baba-oğul ilişkisi olması lazım. Türk futbolu bunu oturtmazsa başarısız olur. Yerli hocalara şans tanınması gerek. Herhangi bir yabancı hocayla büyük başarılar yakalandığını henüz görmedim."

"Haydar Aliyev'in bizim için yaptığı öngörüler gözle görülür düzeyde"

Azerbaycan'ın son 30 yılda spor konusunda çok büyük adımlar attığını dile getiren Zeynalov, "1993'te Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın başına geçmesiyle bu adımlar daha da büyüdü. Haydar Aliyev'in bizim için yaptığı öngörüler gözle görülür düzeyde. Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev'in de sporla ilgilenmesi bizim için çok önemli. Azerbaycan olimpiyatlarda da çok başarılı oldu" cümlelerine yer verdi.

"Haydar Aliyev anısına spor camiasında bir ödül töreni düzenleyeceğiz"

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı merhum Haydar Aliyev anısına Türkiye'de spor camiasına yönelik bir ödül töreni düzenleyeceklerini vurgulayan Elvin Zeynalov, "Böyle bir gece düzenlemek hep hayalimdi. Haydar Aliyev'le ilgili Türkiye'de çok fazla şey yapmak istiyorum. Haydar Aliyev sevgimi her fırsatta anlatıyorum. Geçmişimizi bilmemiz geleceğimize atacağımız en büyük adımdır. Bu geceyi Haydar Aliyev'in anısına İstanbul'da düzenlemeyi planlıyorum. Türkiye'den de Azerbaycan tarafından çok büyük destek var. Resmi adımları da en kısa zamanda atacağız. İnşallah bu anma ve ödül gecesine resmi kurumlardan destek ve izin verilirse büyük gurur hissederim. Bu benim içın devleti, vatanı, milleti sınırsız ve karşılıksız sevmenin büyük manevi ödülü olur" ifadelerini kullandı.

Hayatına yön veren en önemli ismin Haydar Aliyev olduğunu sözlerine ekleyen Zeynalov, düşüncelerinden en çok etkilendiği diğer ismin de Arif Paşayev olduğunu belirterek, "Şahsen tanıştığım Azerbaycan'ın en değerli ilim insanlarından Arif Paşayev'den aldığım vatana, devlete, millete sevgi bağlılığı benim gelecek hayatımda atacağım adımlarda daha inançlı olmamı sağladı" diye konuştu. - İSTANBUL