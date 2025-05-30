Elazığspor'un Hükmen Mağlubiyeti Tartışma Yarattı

Elazığspor'un Hükmen Mağlubiyeti Tartışma Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor'un Vanspor FK ile oynadığı maçın hakem kararıyla tatil edilmesinin ardından verilen 3-0 hükmen mağlubiyet kararı spor hukukçusu Av. Furkan Aktı tarafından haksız ve taraflı olarak değerlendirildi. Elazığ Kent Konseyi ise çıkan kararın Elazığ halkını derinden etkilediğini belirtti.

Elazığ spor'un Van spor FK ile oynadığı karşılaşmada alınan hükmen mağlubiyet kararı sonrası, spor hukukçusu Av. Furkan Aktı, "Burada ise herhangi bir doktor raporu yok ve görüntüyle desteklenmemiş bir iddia üzerinden maç tatil edildi" dedi.

Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan ve hakem kararıyla tatil edilen maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 3-0 hükmen mağlubiyet kararı, Elazığ'da büyük üzüntüye neden oldu. Elazığ Kent Konseyi binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan spor hukukçusu Av. Furkan Aktı Elazığspor'un haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirterek, "Bu karar haksız ve taraflıdır. Yan hakemin gerçekten ağır bir yaralanması olsaydı hastaneye giderdi, maç tatil edilirdi. Ancak burada böyle bir durum yok. Van'da çok daha ağır olaylar yaşandı, oyuncuların kafaları yarıldı ama maç devam etti. Burada ise herhangi bir doktor raporu yok ve görüntüyle desteklenmemiş bir iddia üzerinden maç tatil edildi" diye konuştu.

Elazığ Kent Konseyi Başkanı M. Nafiz Koca da kararın sadece bir kulübü değil, tüm Elazığ halkını derinden etkilediğini kaydederek, "İki şehir arasında hiçbir husumet yok. Vanlı kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Bu tür olayları şehirler arasında bir çatışmaya dönüştürmeye çalışanlara karşı dikkatli olunmalı. Bu tür provokatif reflekslerden uzak durulmalıdır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Borsa manipülasyonu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturması! 12 şüpheli tutuklandı
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu

Osimhen sahaya çıktığı anda RAMS Park'ta çalan şarkı gündem oldu
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.