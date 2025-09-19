Elazığlı Kadın Futbolcu Yağmur Bor'un Futbol Tutkusu

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nun kuzeni olan Elazığlı kadın futbolcu Yağmur Bor, boş vakitlerinde gittiği halı saha maçlarının gözdesi oldu. Kariyerinde Süper Lig'de de forma giyen, şu anda 3. Lig ekiplerinden Yeni Nesil Spor Kulübü'nde oynayan Bor, çocukluğundan beri futbola tutkusu olduğunu söyledi.

Elazığlı futbolcu Yağmur Bor (30), çocukluk yıllarından bu yana tutkusu olan futboldan hiç kopmadı. Profesyonel futbolcu Sinan Kaloğlu'nun kuzeni olan Bor, Süper Lig altyapısından A takıma kadar yükselerek önemli bir kariyer adımı attı. İzmir'de başlayan futbol yolculuğunu Elazığ, Nusaybin, Samsun ve Diyarbakır'da sürdüren Yağmur Bor, Süper Lig ve Kadınlar 1. Ligi'nde de forma giydi. Bir dönem futbola ara veren ve şimdilerde ise memleketi olan Tunceli'nin Yeni Nesil Spor Kulübü'nde 3. Lig'de mücadele eden Bor, profesyonel kariyerinin yanı sıra boş vakitlerinde Elazığ'daki halı saha maçlarına da katılıyor. 30 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Elazığ'da Mehmet Akif Ersoy İlk Okulu'nda yardımcı hizmetli olarak çalışan Ali Sarıgül'ün geçen sene başlattığı, 'Kitapla Başla, Futbolla Geliş' projesiyle kız çocuklarını futbola yönlendirip, çalıştırarak destek oluyor.

Futbola çocukluğundan beri tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Yağmur futbol serüvenine değinerek, "Futbola çocukluğumdan beri bir tutkum var. Çocukluğumdan beri oynuyorum. Ortaokul 2'de akrabalarımın aracılığıyla İzmir'e gittim. Sinan Kaloğlu kuzenim, o da profesyonel futbolcu. Süper Lig'e gittim, altyapıda yetiştim. Genç takıma sonra as takıma yükseldim. Daha sonra evime döndüm. O süreçte lise eğitimime devam ettim. Liseyi devam ettirirken Elazığ'dan Bordo Atletik Futbol Kulübü'nde ve Nusaybin Gençlik Spor'da oynadım. Samsun'da üniversite hayatıma devam ederken, Kadınlar 1. Ligi'nde Samsun Yap-Pa takımında oynadım. Üniversite bittikten sonra tekrar döndüm. Bir süre ara verdikten sonra Süper Lig ekibi Amedspor'a gittim. Orada yarım sezon oynadıktan sonra formasyon eğitimi için Elazığ'a geldim. Formasyon eğitiminde sonra bir süre ara verip çalıştım. İş hayatıma devam ettirirken, Tunceli'de kurulan yeni bir kulüp olduğunu öğrendim ve Tunceli'nin Yeni Nesil Spor Kulübü'ne gittim. Şu an 3. Lig'de devam ediyorum. Aynı zamanda arkadaşlarım da ara ara halı sahaya çağırıyorlar. Boş olduğum vakitlerde arkadaşlarımla beraber halı sahaya geliyorum. Halı sahada top oynuyorum" dedi.

Hayrullah Gürgöze: "Kadın futbol takımları olursa hiçbir ücret talep etmeden onların destekçisi olacağız"

Halı sahada Yağmur Bor'un rakibi olan aynı zamanda Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetiminde yer alan Hayrullah Gürgöze, "Elazığ'da futbol oynayan kadın çok nadir, daha doğrusu hiç denk gelmedik. İlk defa Yağmur ile tanıştık. Burada kadın futbolcular olmadığı için biz onlara eşlik ediyoruz. Rakip çıkarıyoruz, iyi maçlar çıkarıyoruz. Yağmur da profesyonel oynamış. İnşallah en kısa zamanda tekrardan onu profesyonel olarak görürüz. Elazığ'da kadın futbol takımları inşallah olur. Biz 5 yıldır halı sahamızı açtık. İlk açtığımız günden itibaren dedik ki, kadın futbol takımları olursa hiçbir ücret talep etmeden onların destekçisi olacağız. Gerekirse de malzeme yardımında bulunacağız. Bunu 5 senedir söylüyorum. İlk defa Yağmur ile tanıştık. İnşallah onun sayesinde bu projemizi de gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Maça gelenlerden Emrah Gündoğdu, "Yağmur, her hafta bizimle düzenli olarak halı saha maçlarına gelir. İlk başladığımız zamanlarda biz de Yağmur'un gelip top oynamasını biraz yadırganmıştık ama alıştık. Şimdi Yağmur'un saha içerisindeki sergilemiş olduğu futbol, bir profesyonel takımda top oynayan bir futbolcudan eksik kalır tarafı yok. Kendisi zaten şu anda profesyonelde top oynuyor. Kendisine başarılar diliyoruz, onunla futbol oynamaktan keyif alıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ