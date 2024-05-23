Üye Girişi
Haberler

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Bordo Beyazlı Taraftarlara 5 Otobüs Tahsis Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, İstanbul'da oynanacak final maçına gitmeleri için bordo beyazlı taraftarlara 5 otobüs tahsis etti. Açık'ın bu jesti taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, bordo beyazlı taraftarlara İstanbul'da oynanacak final maçına gitmeleri için 5 otobüs tahsis ederek önemli katkıda bulundu.

Gerek yöneticilik yaptığı dönemde, gerekse de yönetim dışında olduğunda da bordo beyazlı kulüp için elini taşın altına ilk koyanlardan olan Prof. Dr. Yasemin Açık, bordo beyazlı taraftarlardan gelen otobüs tahsisi isteğini kırmayarak, cumartesi günü İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 19.00'da oynanacak final karşılaşmasına gidecek taraftarlara 5 adet otobüs tahsis etti. ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık'ın yapmış olduğu 5 adet otobüs jesti taraftarlarca memnuniyetle karşılanırken, Prof. Dr. Açık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Prof. Dr. Yasemin Açık daha önce de Elazığspor'un yardım kampanyalarında maddi destekte bulunan kişilerin başında gelirken, deplasmanda da bordo beyazlı takımımıza gerek ulaşım, gerekse de konaklama konusunda önemli katkılar sağlamıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Elazığ Spor Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title