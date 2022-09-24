Elazığ haberleri... TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 YDÇ Ofspor: 3 Spor Haberleri Elazığ bölgesinden gelen habere göre TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Yeşilyurt DÇ Ofspor'a uzatma bölümünde yediği gollerle 3-1 yenildi. TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK sahasında Yeşilyurt DÇ Ofspor'a uzatma bölümünde yediği gollerle 3-1 yenildi. Stat: Doğukent Hıdır Bilek Hakemler: Burak Demirkıran xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Ali Etlikci xx Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx, Ömer Faruk Aydemir xx, Harun Koç (Furkan dk. 33 xx), Gökhan Erdöl xxx, Ekrem Sütçü x (Ercan dk. 46 x), İbrahim Kaya x (Hakan dk. 46 x (Ceyhun dk. 67 x)), Eren Çinkılınç xx (Rasim Ertan dk. 80), Ahmet Can Arık xx, Feti Ahmet Kantarcıoğlu xx Ofspor: Mızhat Burak Sarı xx, Taha Erdem Cevahiroğlu xx, Ali Osman Karnaopoğlu xx, Hamza İpekci xx, Oktay Bala xxx (Göktuğ dk. 57 x), Vedat Erçin xx (Orkun Ahmet dk. 76 xx), Ömer Çetinbaş xxx, Muhammet Serdar Yazıcı xx, Muhammed Furkan Işık xx (Bora dk. 76), Mustafa Emin Birinci xx (Fatih Mert dk. 63 x), Ahmet Aktaş xx Goller: Oktay (dk. 25 pen.), Ömer (dk. 90+4), Orkun Ahmet (dk. 90+7) (Ofspor), Gökhan (dk. 75) (Elazığ Karakoçan FK) Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Cuma Ali, Şeyhmus Abdulkadir, Ahmet Can (Elazığ Karakoçan), Vedat, Mustafa Emin, Oktay, Taha Erdem, Ömer, Mızhat (Ofspor) - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karakoçan Ofspor Elazığ Spor Haberler

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