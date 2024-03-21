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Elazığ Futbol Kulübü Spor Direktörü ile Yollar Ayrıldı

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23 Elazığ Futbol Kulübünde Spor Direktör Cengiz Şeremet ile yolların ayrıldığı açıklandı.

23 Elazığ FK 2. Başkanı Sait Polatoğlu, Sportif Direktör Cengiz Şeremet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti. Polatoğlu, "Sportif Direktörümüz Cengiz Şeremet, göreve başladığı günden itibaren kulübümüze en iyi şekilde hizmet vermenin çabasında oldu. Takımın planlamasında Teknik Direktörümüze önemli katkılar sağladı. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Teşekkür ediyoruz. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdığımız Şeremet'e bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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