Elazığ'da Ücretsiz Futbol Aday Hakemlik Kursu Açılıyor

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Elazığ Şubesi tarafından ücretsiz futbol aday hakemlik kursu açılacak.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Elazığ Şubesi, Elazığ'da futbol hakemi olmak isteyen adaylar için ücretsiz kurs açıyor. 12 Nisana kadar sürecek olan kayıtların ardından kursun başlama tarihi 15 Nisan olarak belirlendi. Kursa katılmak isteyenler için başvuru şartları ise şöyle:

"18-30 yaş aralığında olmak, erkekler için en az 1.75 santimetre boy, kadınlar için en az 1.60 santimetre boy, 18 yaşından küçükler için muvaffakatname ve sağlık raporu." - ELAZIĞ