Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri B Klasman'a Terfi Etti

Klasman terfi kursları sonunda Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri Adnan Akbulut ile Ahmet Bingöl, B Klasman'a terfi etti.

Klasman terfi sınavları Türkiye Futbol Federasyonu koordinesinde gerçekleştirildi. Merkez Hakem Kurulu terfi kurslarının ilk etabı; MHK Başkan ve üyeleri ile Fiziksel Gelişim Ekibi ve Hakem Akademisi eğitimcilerinin katılımıyla 28-30 Aralık 2023 tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Elazığ Bölgesi C Klasman Yardımcı Hakemleri Adnan Akbulut ile Ahmet Bingöl gerçekleştirilen eğitimleri başarıyla tamamlayarak B Klasman'a terfi etti. Akbulut ve Bingöl, sezonun ikinci yarısından itibaren TFF 2. Lig maçlarında bayrak sallayacak. Burak Gültek'in de yer aldığı B Klasman'da Elazığ'ın hakem sayısı böylelikle 3'e yükselecek. - ELAZIĞ