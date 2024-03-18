Elazığ Amatör Küme U14 Ligi Şampiyonu Yolspor, 2. Kademeye Yükseldi

Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde il şampiyonu olarak 1. kademe maçlarına katılma hakkı kazanan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon oldu ve 2. Kademeye yükseldi.

Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olarak Elazığ'ı Diyarbakır'da düzenlenen 1. kademe maçlarında temsil etme hakkı kazanan Yolspor, Diyarbakır grubunu da şampiyonlukla tamamladı.

15-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarında rakipleri yenerek, finale kalan Elazığ Yolspor final müsabakasında rakibi Adıyaman Uğurspor'u penaltı vuruşlarında yenerek şampiyon oldu.

Turuncu - siyahlı ekip, takvimi önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nca belirlenecek olan 2. kademe maçlarında Elazığ'ı temsil etmeye devam edecek. - ELAZIĞ